El Rey se enfrenta a su mensaje navideño más complicado debido al golpe de Estado independentista

Comienza el mes de diciembre y aunque las fiestas navideñas implican un esfuerzo extra en todos los hogares, en el Palacio de la Zarzuela hay un plus añadido a la tarea de poner el árbol, decorar la residencia con objetos propios de estas fechas, buscar los regalos para los miembros de la familia y pensar en el menú de los días claves del calendario navideño. Se trata, como es fácil de imaginar, de escribir el texto del mensaje del Rey Felipe que se emite cada Nochebuena, justo antes de que las familias españolas se sienten a la mesa para cenar, a las 21.00 horas de esa señalada noche.

No es fácil para el monarca, asistido en todo momento por el equipo directivo de la Casa de S.M.el Rey, elegir los temas que debe incluir en ese discurso, el más importante y personal del jefe del Estado, en un año como éste que está a punto de acabar, en el que se están viviendo los momentos más críticos desde la implantación de la democracia en España. Y, por si no fuera ya suficientemente complicado con todo lo que ha pasado en los últimos tres meses, tres días tan sólo antes del mensaje se realizarán elecciones autonómicas en Cataluña el próximo día 21 de Diciembre. Una consulta cuyos resultados son totalmente imprevisibles y que tienen muy desorientados a los sólidos expertos de las consultorías que se dedican a tratar de averiguar lo que la gente va a votar. La mayoría no se atreven a hacer una predicción por temor a equivocarse y se limitan a especular con las distintas combinaciones que podrían surgir de estas decisiva consulta electoral.

Todo ello hace más complicado que nunca en el aún corto reinado de Felipe VI escribir ese mensaje en el que, además de felicitar las Navidades a todos los ciudadanos españoles, el Rey suele hacer un repaso a modo de balance de los hechos más significativos ocurridos en los últimos 12 meses. Además, es importante tener en cuenta que a la preocupación lógica del jefe del Estado por los resultados de las elecciones catalanas, se unirá la necesidad de hacer una interpretación de las cifras de votos de cada uno de los partidos que concurren a la consulta autonómica y las consecuencias que tendrán en el futuro de la comunidad catalana y del resto de España.

Lo que se deduce de todas estas consideraciones es que habrá que afinar mucho la pluma en estos días previos a la Navidad cuando se entre a redactar el texto del mensaje del Rey Felipe. Será una tarea ardua y llena de escollos con la dificultad añadida de tener que esperar a ultima hora para completar las palabras que don Felipe dirigirá a los españoles y que normalmente se graban en el Palacio de la Zarzuela uno o dos días antes de su emisión el día de Nochebuena.