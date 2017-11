PSOE Y C’s participan en Valencia en una manifestación con lemas independentistas

Una manifestación nacionalista recorrió este sábado las calles de Valencia con el lema #Finançamentjust encabezada y secundada oficialmente por los partidos políticos con representación parlamentaria e institucional, Compromís, PSPV, Podemos y Ciudadanos. Junto a ellos han desfilado la ANC valenciana, CCOO y UGT del País Valenciano, el sindicato independentista STEPV/intersindical, la patronal empresarial CEV, que acaba de recibir un millón de euros del Gobierno valenciano, y Acció Cultural del País Valenciano, subvencionada por la Generalidad de Cataluña desde su constitución como demostró esta semana OKIDIARIO en exclusiva.

El PP se había desmarcado desde hace varias semana de esta protesta. Según la policía local valenciana la manifestación contó con apenas 6.000 asistentes.

Ha resultado sorprendente la presencia de Fernando Giner, portavoz del partido de Albert Rivera en el Ayuntamiento de Valencia, así como la portavoz de la formación naranja en el parlamento valenciano, Mari Carmen Sánchez. Todos ellos junto a su grupo parlamentario y autonómico al completo. Destacó también la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. La vicepresidenta, Mónica Oltra; Joan Ribó, alcalde de Valencia; Enric Morera, presidente de las Cortes valencianas; Toni Gisbert, portavoz del ente independentista Acció Cultural del País Valenciano, y Esteban Morcillo, rector de la Universidad de Valencia, la cual ha acompañado y patrocinado este tipo de convocatorias independentistas en otras ocasiones.

Varias filas por detrás desfilaron entre esteladas, banderas comunistas, republicanas y otras con slogans y mensajes de apoyo a los “presos políticos” catalanes, el consejero de Educación, Vicent Marzá; el portavoz del grupo mixto y político de Compromís, Joan Baldoví; Gabriela Bravo, miembro del PSPV, consejera de Justicia del gobierno de Puig y ex vocal y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial.

Junto a todos ellos Esquerra Republicana del País Valenciano, las filiales de la CUP, Per un Procés Constituent i valenciá, Plataforma Cívica Soberanista, Plataforma per la Llengua del País Valenciá y la Assemblea per las llibertats y contra la represió, Anticapitalistes del País Valencià, Ca Revolta, Escola Valenciana y sindicatos estudiantes independentistas, BEA y Sindicato de Estudiantes de los países catalanes.