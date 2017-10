Girauta: “El independentismo no tendrá mayoría parlamentaria en las elecciones”

(Esta entrevista fue realizada el pasado jueves 19, antes de la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno)

P.- Bueno, hemos tenido ya respuesta de Puigdemont, ¿qué le ha parecido?

R.- Una amenaza, básicamente. Una amenaza que además contenía unos códigos en clave interna del mundo separatista, en los cuales yo no me quiero detener mucho porque no me interesa lo más mínimo. Pero sí que hace una cierta gracia comprobar cómo alguien puede querer quedar bien a la vez con la CUP y con el gobierno de España. Además, se le escapa la amenaza al Gobierno de España de que “cuidado, porque, si no, haremos…”. Es una carta que hay que colocarla en su contexto: éstos no son correos entre amigos o conocidos, esto viene de un requerimiento formal basado en el artículo 155, como explícitamente dice ese requerimiento de Rajoy en el que conmina al presidente de la Generalitat a aclarar si ha declarado o no la independencia (cosa que no aclaró), y que después le dan otros días de plazo para restituir la legalidad. No se trataba de enviar otra carta intentando hacer otra jugada más de trilero, se trataba de restaurar la legalidad, cosa que no ha hecho. Yo creo que los constitucionalistas entienden que el artículo 155 se previó, por parte de los padres de la Constitución, precisamente para este tipo de casos en los que una gran deslealtad de una autoridad parece que te lleva a un callejón sin salida. La salida es ésa: una intervención de ciertas competencias para restaurar aquella parte de la legalidad que se ha incumplido, o reponer el interés público allí donde se ha lesionado.

P.- Esta mañana el Gobierno no se ha dado por aludido, lógicamente, en la contestación del señor Puigdemont y ha anunciado que sigue con la aplicación del artículo 155. Se ha reunido con el PSOE, pero ustedes no han estado y dicen que han estado concretando las medidas que se van a tomar en la aplicación de ese artículo. ¿Por qué no ha estado Ciudadanos en esa reunión? ¿Cómo está funcionando la coordinación entre constitucionalistas?

R.- Yo se lo explico. Ayer se reunió el presidente del Gobierno con el presidente de Ciudadanos y le dio cuenta de todas aquellas cosas que tenemos que compartir los grupos constitucionalistas. Seguramente, el hecho de que haya una reunión con Pedro Sánchez puede tener que ver, no lo aseguro, con que el Partido Socialista quiera incidir más en la manera en que el Gobierno tiene de aplicar el 155. Nosotros lo vemos de otro modo. Nosotros, lo que decimos, es que el 155 es la única vía posible, constitucional, política, legal… Queremos que se aplique para convocar unas elecciones libres, democráticas, con imparcialidad, con una campaña limpia, sin miedos, sin inseguridades. Luego, el cómo técnico, es su asunto.

P.- Entiendo, entonces, que ustedes no han entrado en ningún caso en el fondo.

R.- Exacto. Bueno, no. En el fondo político, sí, pero no en el fondo técnico. En Ciudadanos creemos que nuestro papel es decir “devuelva a Cataluña al espacio de respeto constitucional, de garantía de las libertades y de los ciudadanos”, pero no vamos a decirle “mire, coja usted esta competencia y antes de tal plazo haga no sé qué”. No es nuestro estilo, no lo queremos hacer así. Lo que sí hay es una fluida comunicación con el Gobierno, que está comprometido a comunicarnos los pasos que va a dar cada vez antes de darlos.

P.- Si esa es la cuestión y han llegado a un pacto con el gobierno, deduzco que es porque han obtenido su compromiso de ir a elecciones en Cataluña…

R.- Yo creo que eso es evidente, en fin, me parece que está clarísimo.

P.- El independentismo también estaría interesado en esa opción, aunque levantando la suspensión de la DUI y convocando unas elecciones constituyentes.

R.- En la jerga independentista, se declararían por tanto independientes de una vez, porque consideran que no lo habían hecho todavía.

P.- Efectivamente. Pero, si el bloque constitucionalista quiere ir a elecciones autonómicas y el independentismo a unas constituyentes, ¿cómo se encajan ambas versiones?

R.- A mí, que los separatistas le llamen a unas elecciones constituyentes o mediopensionistas me da igual. En las anteriores elecciones lo llamaron plebiscito y se hartaron de decir que, es que, en realidad, lo que hacían con esas elecciones era un referéndum porque iban a ver cuántos votantes tenían los separatistas y cuántos teníamos el resto. Bueno, oiga, como plebiscito lo perdieron. Sin embargo, Artur Mas salió aquella noche diciendo “hemos ganado”. Se engañaron haciéndose trampas al solitario. Nosotros nunca las consideramos unas elecciones plebiscitarias, las consideramos lo que eran y nos fue bastante bien. Pasamos a ser líderes de la oposición. La clave no es cómo llamen los separatistas en su jerga particular a las elecciones. La clave es si esas elecciones se celebran con neutralidad de las instituciones, con respeto al pluralismo, sin amenazas, con seguridad en las calles, con posibilidad de que todo el mundo haga lo que tiene que hacer y explicarse sin ser coaccionado… Si se celebran de acuerdo con todos estos requisitos, que ellos las llamen como quieran, que nosotros las llamaremos elecciones autonómicas.

P.- ¿Qué puede pasar en esas elecciones?, ¿tienen algún tipo de encuesta?

R.- Bueno, nosotros estamos seguros de que lo que ya sucedió en las últimas, que las opciones independentistas no fueron mayoritarias en el voto popular. Esta vez tampoco tendrán la mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña. Ésa es nuestra convicción. Ahora, concurramos con libertad a esas elecciones autonómicas y veamos lo que pasa. Se lo digo porque, a veces, de una forma un poco superficial, hay quien dice: “¿Y si ganan los independentistas?” (como si eso supusiera la independencia). La mayoría absoluta ya la tienen y, si la vuelven a tener, volveremos a estar en la misma situación. Usted puede gobernar, pero no puede salirse de la Constitución, no puede acallar a los partidos de la oposición, no puede promulgar leyes con calzador y sin debate, no puede cerrar el Parlamento, no puede darle directrices a los Mossos para que no cumplan con sus obligaciones cuando tienen órdenes judiciales. Por lo tanto, el independentismo seguirá estando sujeto a la ley y, en su horizonte, lo único legal que existe es que un día consigan convencer a una mayoría suficiente aquí, en el Congreso de los Diputados, para reformar la Constitución. El día que lo consigan, yo votaré en contra, pero si lo consiguen habrá que decirles: “Felicidades por vuestro trabajo, vamos a hacer un referéndum”. Mientras tanto, nosotros diremos que no hay ni un solo país en el mundo que acepte el derecho a la autodeterminación, y los que lo aceptaron históricamente acabaron muy mal.

P.- ¿Qué espera usted del PSOE en este caso?

R.- Bueno, el PSOE está evidentemente con el constitucionalismo.

P.- Pero ¿usted cree que, llegado el caso, el PSOE va a avalar un gobierno presidido por la señora Arrimadas?

R.- Eso es muy interesante. Yo no soy nadie para decirle al PSOE lo que tiene que hacer, pero sí para decir lo que Ciudadanos va a hacer. Ciudadanos anunciará antes de las elecciones, antes de que la gente deposite su voto, que nosotros tenemos la voluntad de crear un gobierno de constitucionalistas en el que la presidencia la tenga el partido que haya sido el más votado. Lo diremos por adelantado para que la gente vote sabiendo cuál es nuestra posición, y nos gustaría que los demás hicieran lo mismo. Yo ya sé que el PSC es muy suyo y que el PSC estuvo en dos tripartitos gobernando con Esquerra Republicana (da ciertos bandazos), pero lo último que ha dicho el señor Iceta es que la respuesta de Puigdemont es una amenaza y hay que aplicar el 155.