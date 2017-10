Pablo Iglesias no ha tenido su mejor día, primero en el Congreso de los Diputados, donde Mariano Rajoy le ha dado un buen repaso, y más tarde en Twitter, donde Pablo Casado ha tumbado al secretario general de Podemos con un simple pero revelador documento: el que demuestra que cobró 272.000 dólares del régimen del dictador Nicolás Maduro en el paraíso fiscal de Granadinas, publicado por OKDIARIO en mayo de 2016.

En la Carrera de San Jerónimo, Iglesias llevaba preparada una intervención en la sesión de control que creía imaginativa, dejando al PP a propósito del caso Gürtel de partido al margen de la ley y al que, como ha hecho el Gobierno estas últimas fechas con el Ejecutivo de Carles Puigdemont, ha llamado a volver a la legalidad. Rajoy, con su habitual serenidad en estos duelos, ha respondido que podría echar mano de “decenas de declaraciones” en las que su interlocutor “pone de vuelta y media a la Fiscalía y a la Justicia cuando no le gustan sus resoluciones”, mientras que con Gürtel hace todo lo contrario. “Es bastante complicado tomárselo a usted en serio”, ha afirmado.

Sin perder el hilo, el presidente ha lanzado una pregunta a Iglesias sobre declaraciones que constan en la comisión sobre la financiación de los partidos en el Senado, concretamente las de Enrique Riobóo, “su ex socio del Canal 33”, que asegura ser “testigo de acuerdos entre Iglesias y Juan Carlos Monedero para la financiación de su partido por parte de Irán y Venezuela”. Así que Rajoy, ya victorioso en el intercambio de ‘golpes’, ha zanjado: “Nos explica lo de Irán y Venezuela y todos felices”.

“Lecciones de honestidad, ni una”

Tratando al menos de ganar en el terreno de las redes sociales, Iglesias ha tuiteado a continuación: “He pedido a Rajoy y a Casado que que procuren no repetir la historia; puede ocurrirles como a Ignacio González, que ha acabado en la cárcel”. Ha sido en este momento cuando el vicesecretario de Comunicación de los ‘populares’ no ha tenido otra que sacar el papel de OKDIARIO: “Yo no cobré 1/4millón de dólares del dictador Maduro en un paraíso fiscal. Allí sí que hay presos políticos, pero le defiendes porque te paga”.

Yo no cobré 1/4millón de dólares del dictador Maduro en un paraíso fiscal. Allí sí que hay presos políticos,pero le defiendes porque te paga pic.twitter.com/g10aXYrrj0 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 18 de octubre de 2017

Esto no ha sentado nada bien al podemita, seguramente porque llegó hasta a perder en los tribunales con este medio cuando trató de desacreditar la exclusiva… y quien quedó desacreditado fue él.

Acto seguido, Iglesias ha tuiteado que Casado le estaba acusando con un “documento falso”, insistiendo en llamar “corruptos” y “patéticos” a los ‘populares’. Y Casado ha vuelto a responder: “A mí lecciones de honestidad ni una. Te molesta la prensa, los adversarios y la verdad”, ha sentenciado, compartiendo nuevas informaciones, esta vez de otros medios digitales sobre los pagos a Podemos de regímenes que violan sistemáticamente los Derechos Humanos.