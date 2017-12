¡Que levante la mano el que no cante en la ducha! Nadie, ¿verdad? El baño es un lugar perfecto para disfrutar de la música, pero hay que tener cuidado porque el agua y la electricidad no se llevan demasiado bien. Y no es plan de electrocutarse por el mero hecho de escuchar tu canción favorita… Para hacerlo con seguridad tendrás que poseer uno de los muchos altavoces y radios para la ducha que están disponibles en las tiendas.

Hay altavoces y radios para la ducha de muchos tipos y precios, así que sólo tienes que encargarte de elegir el que más se adapte a tus necesidades. Una vez tengas tu dispositivo, ponlo en un lugar adecuado… ¡y a divertirse! Hoy en Escaparate te vamos a detallar algunos de los mejores altavoces y radios para la ducha que puedes encontrar actualmente en el mercado.

El mini altavoz impermeable Reacher ofrece un sonido impresionante más profundo y con unos bajos más ricos gracias a su potencia de 5 vatios. Reproduce audio hasta a diez metros de distancia desde cualquier dispositivo compatible con bluetooth. Es resistente al agua y gracias a su batería permite hasta ocho horas de reproducción después de una carga completa de tres horas.

Cuenta con un diseño elegante y ultra compacto, haciendo que este mini altavoz sea del tamaño de la palma de tu mano, por lo que lo podrás llevar cogido mientras andas por la calle o meterlo en tu bolsillo (sus dimensiones son de 7’09 x 2’56 x 2’76 pulgadas). Incluye cable de carga, cable estéreos de 3’5 milímetros y manual de instrucciones. Además es compatible con tarjetas de memoria TF y SD.



Disfruta de la música en la ducha con la radio para el baño Philips AE2330/00. Su diseño a prueba de salpicaduras permite un uso completo en el baño. Incluye indicador de nivel bajo de batería, reloj integrado y una banda desmontable que permite colgarla en la ducha rápida y fácilmente.

El diseño especial de la radio se adapta a la curva natural de la mano y su textura mate por ambos lados garantiza un agarre sencillo con las manos mojadas. La parte inferior de la radio es de goma, lo que permite pulsar los botones fácilmente sin que se deslice.

El tiempo de reproducción de la radio se puede controlar fácilmente estableciendo el número de minutos deseado en el temporizador digital. La radio iniciará automáticamente una cuenta atrás y se apagará al final de la sesión.



El altavoz inalámbrico IPX7 es impermeable, por lo que puedes utilizarlo sin problemas mientras te duchas. Ofrece una excepcional calidad de sonido gracias a los 5 vatios de potencia de salida. Disfruta de un sonido de ultra-alta calidad incluso con el volumen máximo, ya que no distorsiona la calidad del sonido. Es uno de esos altavoces para la ducha de diseño elegante, ligero y compacto, por lo que podrás llevarlo contigo adonde quieras.

Pégalo en cualquier sitio utilizando su ventosa ultrafuerte, que se adhiere a cualquier superficie lisa. Cuenta con una batería recargable de alta capacidad (650 mAh) que permite hasta ocho horas de uso. Incluye radio FM, con selección manual o automática de canal (frecuencias de 88.0 MHz a 108.0 MHz).

También incluye un micrófono con cancelación de ruido y apto para llamadas en modo manos libres incluso en la ducha. Comparte música de forma inalámbrica a través de bluetooth, con emparejamiento automático con el último dispositivo conectado.



Más que una radio, la Tykho Lexon es una obra de arte diseñada por Marc Berthier. Es más, ha logrado el primer premio de diseño del Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA) y ha pasado a formar parte de su colección permanente. Se trata pues de un accesorio perfecto para tu baño, tu cocina o incluso tu jardín.

Convertida en objeto de culto, es una excelente definición del diseño: un objeto de diseño que no olvida su función. Fabricada en caucho, absorbe los golpes y es resistente a las salpicaduras, por lo que podrás utilizarla con las manos mojadas. Sus colores vivaces le darán un toque de color en el hogar. ¡Un regalo ideal para los amantes del diseño!



El radio altavoz bluetooth Hydro-Beat Illumination será tu compañero inseparable para que escuches tu música en cualquier momento y en cualquier lugar. Su diseño es compacto y portátil, además de resistente al polvo, a los golpes y totalmente impermeable (también es sumergible), por lo que podrás utilizarlo en la ducha sin preocupaciones. Además, si se mancha podrás limpiarlo con un pequeño enjuague.

Ofrece hasta ocho horas de uso gracias a su batería integrada de iones de litio. Y lo mejor de todo es que cuenta con luces LED alrededor de la circunferencia para darle mejor ambiente a tu música. Su ventosa es desmontable, por lo que hace que el dispositivo sea extremadamente flexible y puedas fijarlo a cualquier superficie lisa. Incluye conexión bluetooth 4.0 para que puedas emparejar tu dispositivo a una distancia de hasta diez metros. Así podrás dejar tu teléfono móvil separado del agua para evitar sorpresas desagradables.

También incluye un micrófono integrado que te permite hablar por teléfono a través del Hydro-Beat Illumination. Su interfaz se reduce a cinco botones diferentes para un control máximo: se puede encender y apagar, pausar y reproducir la música, ajustar el volumen, cambiar la frecuencia o responder a las llamadas.



¿Nos recomiendas algún otro modelo de altavoces y radios para la ducha?