¡Apúntate a la nueva era de la tecnología! A un movimiento que te propone disfrutar de los dispositivos de tecnología con las mejores prestaciones y en colores y tonos muy chic como el dorado, el rosa o materiales naturales como la madera y bambú.

Hoy en Escaparate te vamos a proponer seis productos de tecnología con un estilo muy particular, el que le ofrece la gama Oh! My Gold, Millenial Pink y Eco Tech de las tiendas de electrónica e informática de Amazon:

El ordenador portátil Acer SF314-51-51M está equipado con Intel Core i5-7200U. Cuenta con una tarjeta gráfica integrada y base de frecuencia Intel HD Graphics 620 300 MHz, además de con una cámara HD con resolución de 1280 x 720 píxeles y 720p HD audio/vídeo. Incluye un lector de tarjetas SD, audio jacks 3’5 combo y dos difusores de sonido. La vida estimada de la batería es de diez horas. El ordenador dispone del sistema operativo Windows 10 Home ya instalado, así como antivirus McAfee Internet Security Suite y el software Microsoft Office 2016.



El teléfono móvil Sony Xperia XZ1 de 5’2 pulgadas tiene 4 gigas de RAM, una memoria interna de 64 gigas, una cámara de 19 megapíxeles y conexión bluetooth. Es una de esos dispositivos de tecnología con los que ir a la moda gracias a su color rosa Venus Pink. Con él puedes sumergirte en un apasionante mundo de entretenimiento gracias a las tecnologías de Sony. Vívelo en modo Wow con la cámara Motion Eye y la pantalla HDR. Descarga las series originales de Amazon Prime Video y disfrútalas con colores intensamente vivos y una claridad impresionante. Móntate tu propio concierto en cualquier lugar, porque con el audio de alta resolución es como si estuvieras con tu artista favorito en la misma habitación. DSEE HX eleva toda tu música, acercándola más a la calidad de alta. El Sony Xperia XZ1 es un hito en creatividad para dispositivos móviles. Descubre la innovación de vanguardia con 3D Creator. Crea memorias en tres dimensiones, compártelas con amigos o imprímelas; las posibilidades son infinitas. Transferir tu contenido es más fácil que nunca: todos los SMS y MMS, todos los contactos y hasta el último selfie. Xperia Transfer Mobile facilita transferir todo el contenido que te importa, desde cualquier teléfono Android, iOS o Windows, a tu smartphone o tablet Xperia. Obtén más con Xperia Lounge: accede a contenido y concursos de las películas, música y juegos. Gracias a excelentes sociedades con la UEFA Champions League, PlayStation y más, es tu billete a un mundo de entretenimiento. Además, Xperia Care proporciona servicios a sus clientes, teniendo acceso a información de soporte tal como ayuda con las actualizaciones de software, reparaciones y diagnósticos.



El soporte cargador inalámbrico Cooper Cases con acabado en madera permite la carga inalámbrica de todos los teléfonos compatibles con Qi, también para LG G3, LG G3 Dual, LG G4 with Quick Circle Case. Con tan sólo un movimiento, al colocar el teléfono en el soporte comenzará a cargarse automáticamente. ¿Necesitas usarlo? Al retirarlo del soporte deja de cargarse inmediatamente. ¡Ya no hace falta desenchufarlo! Cuenta con un diseño ergonómico que permite utilizar el teléfono cómodamente mientras se carga. La almohadilla con triple bobina garantiza un espacio de carga mayor para uso con el dispositivo en horizontal y vertical, ¡para que puedas disfrutar de películas y música sin interrupciones! Además de elegante, permite una carga más segura al no tener que conectar cables al teléfono. Los indicadores LED inteligentes permiten comprobar el estado de la carga y saber cuándo cargando el teléfono se está. La luz roja indica que el soporte está enchufado y listo para la carga. La luz azul indica que el teléfono se está cargando.



Con una batería de hasta 40 horas de duración, los Beats by Dr. Dre son los auriculares adecuados para tu día a día. Gracias a Fast Fuel puedes usarlos tres horas con una carga de minutos. Disfruta del sonido que Beats te ofrece y súmale la libertad de movimiento que te da la tecnología inalámbrica bluetooth. Además puedes ajustar a tu gusto sus cascos acolchados abiertos, así nunca te cansarás de llevarlos. Cuando estás a punto de ponerte en marcha, enciéndelos y acércalos a tu iPhone. Después puedes conectarlos simultáneamente a tu iPad y Mac. Gracias al bluetooth, los auriculares ponen música a tu vida sin cables de por medio. Siente tu música gracias a su acústica calibrada, con la que puedes disfrutar de un sonido claro, equilibrado y con espectro. Y los cascos acolchados cortan el ruido del exterior para que sientas la música como si estuvieras dentro del estudio. Ritmo de sol a sol con los controles integrados en el auricular y un doble micrófono con tecnología beamforming, que te permiten responder llamadas, pasar de canción, ajustar el volumen y activar Siri sin dejar lo que estás haciendo. Los auriculares Beats by Dr. Dre tienen líneas depuradas y estilo. Los cascos acolchados abiertos permiten el confort durante todo el día.



Pequeño, elegante, compacto y extremadamente portátil. El mini altavoz inalámbrico Veemoo cabe fácilmente en tu bolso o bolsillo para que puedas usarlo en cualquier lugar. Entre sus características a estacar hay que recalcar su sonido envolvente (sonido agitado, calidad de sonido natural en un cuerpo portátil), su manos libres (cuenta con altavoz de apoyo, reducción de ruido y manos libres), su estupendo decodificador (ofrece una profundidad ideal para cubrir tus necesidades cuando escuchas música) y su modo FM (conectando el cable USB a la antena FM podrás buscar automáticamente tu emisora de radio preferida).



El altavoz portátil The House of Marley ofrece un aspecto madera que lo convierte en un dispositivo de tecnología ecológica. Está hecho con tejido de bambú y ofrece hasta diez horas de uso. Cuenta con entrada auxiliar y puerto USB para dispositivo de carga, incluye cable de para cargar su batería y adaptador universal. El alcance inalámbrico que ofrece es de treinta metros.