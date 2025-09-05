Cuándo empiezan el colegio los niños de Extremadura: fechas clave y calendario escolar 2025-2026

Con septiembre ya iniciado, muchas familias ya están preparando a sus hijos para la vuelta al cole, pero a la vez se preguntan: ¿qué día vuelven los niños al cole? ¿Cuánto duran las vacaciones de Navidad? ¿Hay puente en Carnaval? Pues bien, el calendario escolar para el curso 2025/2026 ya se conoce en todas las comunidades autónomas, y en esta ocasión nos centramos en el de Extremadura. Cuando arranca el colegio en este territorio, cuándo acaba y qué días festivos se han fijado.

En el caso de Extremadura, la vuelta al colegio de los niños será algo más tardía que para el resto de comunidades y además escalonada, aunque la mayoría de alumnos comenzará en torno al 11 de septiembre. Se mantienen los 177 días lectivos, pero hay una novedad importante: este año las actividades complementarias y extraescolares seguirán hasta junio. También hay cambios en algunos programas y pruebas oficiales, sobre todo en Secundaria y Formación Profesional. Toma nota entonces, porque si tienes hijos en Infantil, Primaria, ESO o Bachillerato, o simplemente quieres organizar con tiempo los puentes, aquí te dejamos un repaso completo con las fechas clave del curso.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2025/2026

Los alumnos de Educación Infantil y Primaria vuelven a clase el jueves 11 de septiembre. En cuanto a la fecha del final de las clases, se ha fijado para el 19 de junio de 2026, aunque este curso hay una diferencia: las actividades extraescolares financiadas con fondos públicos continuarán durante el mes de junio, algo que muchas familias venían pidiendo. Según la Junta, habrá un refuerzo presupuestario para que los centros puedan mantener ese servicio activo hasta el final.

También se mantiene lo del horario flexible en Infantil, especialmente para los niños de tres años. De este modo, cada colegio podrá organizar los primeros días de forma gradual, para que los más pequeños se adapten sin prisas.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

La ESO arranca y acaba el mismo día que Infantil y Primaria: el 11 de septiembre y el 19 de junio. Pero en Bachillerato la cosa cambia un poco. Los alumnos de esta etapa empezarán el viernes 12 de septiembre, con una diferencia también en las fechas de final de curso. Primero de Bachillerato acaba el 18 de junio, mientras que los de Segundo lo harán bastante antes, el 8 de mayo, por las pruebas de la EBAU.

En Formación Profesional hay más matices. El primer curso de los ciclos formativos de grado Medio y Superior empieza el 15 de septiembre, mientras que los segundos cursos se suman al inicio general del 11 de septiembre. Todos ellos terminarán el 12 de junio, según el calendario oficial.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Extremadura

Una vez conocemos las fechas de cuándo comienza el curso escolar 2025/2026 en Extremadura, es importante saber los periodos de vacaciones que tendrán los niños, así como los días festivos y los puentes que van a poder disfrutar.

Vacaciones

Navidad : las vacaciones comenzarán el martes 23 de diciembre de 2025 y se alargarán hasta el miércoles 7 de enero de 2026, ambos incluidos.

: las vacaciones comenzarán el martes 23 de diciembre de 2025 y se alargarán hasta el miércoles 7 de enero de 2026, ambos incluidos. Semana Santa: desde el sábado 28 de marzo hasta el lunes 6 de abril de 2026, también incluidos.

Festivos nacionales, autonómicos y locales

12 de octubre (lunes) – Fiesta Nacional de España

– Fiesta Nacional de España 1 de noviembre (sábado) – Todos los Santos

– Todos los Santos 6 de diciembre (sábado) – Día de la Constitución Española

– Día de la Constitución Española 8 de diciembre (lunes) – Inmaculada Concepción

– Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes) – Navidad

– Navidad 1 de enero (jueves) – Año Nuevo

Año Nuevo 6 de enero (martes) – Epifanía del Señor

– Epifanía del Señor 2 de abril (jueves) – Jueves Santo

– Jueves Santo 3 de abril (viernes) – Viernes Santo

– Viernes Santo 1 de mayo (viernes) – Fiesta del Trabajo

Además, cada localidad tiene sus fiestas locales, que varían según el municipio. Por ejemplo:

En Badajoz, los festivos locales serán el 4 de marzo y el 24 de junio de 2025.

En Cáceres, serán el 23 de abril y el 30 de mayo de 2025.

Puentes