Cómo se escribe vacar o bacar

La similitud de las letras B y V es motivo de muchas confusiones en el español. A veces confundir las letras hace que se coloque una palabra completamente diferente y otras se puede escribir una palabra inexistente. Esto último es lo que sucede aquí ya que bacar es un error ortográfico y no existe, mientras que vacar es la palabra correcta. Cumple la función de verbo. Vacar viene del latín vacare que se traduce como dejar vacío o evacuar. Es parte de un grupo de palabras que en su evolución al español perdieron la E del final como amore que pasó a ser amor.

¿Qué es vacar?

Vacar es una palabra poco común de ver y escuchar en el español. Significa cesar o pausar por un tiempo actividades habituales como negocios, estudios o trabajo, por ejemplo: ella dio a luz y tuvo que vacar el trabajo.

También se usa para referirse a un puesto de trabajo que se quedó sin nadie que lo desempeñe, por ejemplo: al vacar la dirección de la escuela se empezó a buscar un nuevo director. Otro uso que tiene es el de dedicarse completamente a un ejercicio, por ejemplo: me gusta vacar al fútbol en el verano. Finalmente, también significa carecer o faltar algo, por ejemplo: no debemos vacar de felicidad constantemente.

No tener clara la letra por la que empiezan nos puede cambiar por completo el significado de la frase. Toma nota de cada una de las definiciones con algunos ejemplos y verás como el resultado final de este proceso es mucho más sencillo de lo que pensabas, solo una de estas palabras es correcta.

Se escribe vacar

La forma correcta de escribir esta palabra, vacar, es con ‘v’ de otra manera no tendrá ningún significado, estaremos cometiendo un error a la hora de escribir. Este verbo en forma no personal tiene un uso muy concreto que se emplea directamente en frases como las que vamos a mostrar en estos ejemplos, de esta manera podremos entender mejor su significado y manera de escribirse directamente.

Dicho de una persona: Cesar por algún tiempo en sus habituales negocios, estudios o trabajo. Ha decidido vacar su negocio hasta que se recupere de la enfermedad, es optimista y espera estar en perfectas condiciones en unos meses.

Dicho de un empleo, de un cargo o de una dignidad: Quedar sin persona que lo desempeñe o posea. Ha habido que vacar en las últimas opciones al ayuntamiento.

Dedicarse o entregarse enteramente a un ejercicio determinado. Intenta vacar a tenis siempre que puede.

Estar falto, carecer. Vacar de dinero es algo recurrente en esta sociedad repleta de impuestos y gastos.

Su conjugación

Como se dijo anteriormente, vacar es una palabra que no es del todo común y puede ser difícil de utilizar. Vacar es un verbo irregular, lo que quiere decir que sus conjugaciones no siguen un modelo según su terminación. Los verbos regulares terminados en ar, como amar siguen una misma forma de conjugarse que vacar no.

Como pista para aprender a conjugar se puede decir que se hace igual que el verbo sacar. Es decir que si en primera persona del singular en pretérito sacar es saqué, entonces vacar es vaqué y lo mismo con el resto de conjugaciones.

De esta manera sabremos perfectamente escribir vacar con ‘v’ y no volveremos a cometer el mismo error. Estaremos aprendiendo una palabra y evitando cometer un error ortográfico que puede ser demasiado recurrente, el éxito estará asegurado.