Ahora que estamos en verano, apetece refrescarse a cada momento y para ello las tiendas no lo ponen fácil con ventiladores y aires acondicionados portátiles y también como no, con toda la moda y prendas de temporada. No nos olvidamos además de algunas soluciones que nos llegan de parte de una de las mejores firmas en lo que respecta a decoración y elementos para el hogar y entre las que destaca una que sin duda es la más sorprendente y original de todas. Descubre a continuación, de qué modo Zara Home arrasa con el producto que más juego va a dar en verano.

Zara Home y su mejor producto de verano

En Zara Home podemos encontrar actualmente, algunos de los mejores productos para esta temporada de verano. Desde el textil más fresco para tu hogar, así como muebles y elementos decorativos para la terraza e incluso propuestas de moda de baño, pero entre todo ello parece que lo más buscado actualmente son los moldes para hacer helados que ahora os mostramos.

Unos moldes que ha elaborado la firma Lekué que es una de las mejores en lo que respecta a menaje para el hogar, especialmente todo lo que son moldes de silicona.

Precisamente de silicona son también estos moldes para hacer helados en forma de polo. Es decir, que podrás hacer los típicos helados de hielo que tanto gustan a todo el mundo y tanto refrescan. Especialmente son los niños los que más los aprecian. Se venden en una caja en la que vienen tres, de distinto color y con unas medidas de 20,2 cm de altura, 4,80 cm de ancho y 4 cm de fondo. El precio del pack es de 14,99 euros.

Gracias a estos moldes hacer helados en casa este verano será lo más sencillo del mundo. Tan solo tienes que comprar el refresco que más le guste a tus hijos o preparar por ejemplo un rico zumo de naranja o una limonada. Luego llenas el molde con la bebida elegida hasta casi al borde y los guardas en el frigorífico. Asegúrate que al menos los diez primeros minutos estén en posición horizontal para que el líquido no se salga. Una vez veas que comienza a congelarse ya los puedes tumbar si quieres.

De este modo podrás tener helados todo el verano. Cuando los quieras comer y para que suban a medida que lo comemos, mejor esperar unos 5 minutos desde que los sacamos antes de comenzar a comerlos.