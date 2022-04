¿Necesitas una solución de almacenamiento funcional y a buen precio? Vuelve la rebaja más impresionante en Ikea con su estantería estrella que ahora está por 10 euros en su página web. Por solo 10 euros conseguirás una estantería de lo más práctica y bonita, que se adapta incluso a las casas más pequeñas.

La estantería estrella de IKEA a un precio de locos

Cuando hemos visto que esta funcional estantería, que siempre arrasa en Ikea, estaba a 10 euros, no nos lo podíamos creer. Es todo un básico para baños o cocinas con poco espacio que busquen conseguir espacio de almacenaje sin renunciar a demasiados metros.

Cuenta con 4 cómodas baldas para colocar todo tipo de champús u objetivos pequeños, que suelen ser los que más desorden crean en las habitaciones al no tener un sitio fijo. Esta estantería solucionará ese problema y podrás colocarla en cualquier rincón.

Tiene unas medidas de 36 x 23 x 100 cm y un acabado estrecho para una mayor versatilidad. Su material de plástico resistente, la hace ideal para baños, ya que el material no se dañará y podrás limpiarlo sin complicaciones con un trapo húmedo y un limpiador no abrasivo para que se vea como nueva en todo momento. Actualmente, está disponible en blanco y en negro.

Incluye bordes altos en las baldas para que las cosas almacenadas se mantengan en su lugar incluso si movemos el mueble. Esto es ideal cuando hay peques en casa o contamos con poco espacio disponible para pasar. ¡En Ikea piensan hasta el más mínimo detalle y esta estantería lo demuestra!

¿Qué es lo que más nos gusta? Su practicidad, su estética sencilla y como no, la rebaja que hace que nos podamos llevar a casa la estantería estrella de IKEA por solo 10 euros. Lo tiene todo para convertirse en la compra del mes y seguro que la utilizas a más no poder cuando la tengas en casa, el único arrepentimiento será no haber comprado un par más y es que te solucionará los problemas de espacio en cualquier habitación.

Muebles más sostenibles, el objetivo de IKEA

Ikea apuesta cada vez más por la sostenibilidad, por ese motivo, emplea un mínimo del 20% de plástico reciclado para producir esta estantería. Dando una segunda vida al plástico y consiguiendo un consumo cada vez más responsable con el medio ambiente. Una manera de lo más económica de ir creando una casa más sostenible.

Su objetivo es conseguir un impacto positivo en el planeta, por ese motivo la marca quiere que en 2030 todos sus productos se creen a base de materiales reciclados o que provengan de fuentes renovables producidas de manera responsable. Esto será un gran paso y no podemos esperar a ver todas las novedades que irán sacando en esta línea.

Por ahora, aprovecharemos esta rebajaza para comprar la estantería estrella de Ikea por solamente 10 euros y pondremos un poco de orden en el hogar. Sin duda, su punto fuerte es conseguir ordenar esas pequeñas cosas que desordenan las habitaciones sin ocupar apenas espacio. ¡Una vez lo coloques, no recordarás ni que está allí!