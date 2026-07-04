Las inmobiliarias han reaccionado a la intención del Gobierno de ponerles trampas para cazar el racismo en sus empresas. En el caso de DIZA, destacan, en conversación con OKDIARIO, que la estrategia de los de Sánchez es «poco ética» y denuncian que podría, incluso, contaminar un mercado que ya de por sí se encuentra saturado.

Los de Sánchez no han hecho un anuncio oficial de la medida, pero sí han incluido sus intenciones en su nuevo Plan de Integración y Ciudadanía. En el escrito aseguraban que mandarán solicitudes falsas de alquiler a las empresas fingiendo ser clientes interesados en viviendas. Todo ello con el fin de cazar supuestos casos de racismo a la hora de elegir a los inquilinos.

Lo que harán, según dicta su propio documento, es mandar peticiones de información inventándose el nombre, perfil socioeconómico y origen del solicitante para comprobar que no se excluye a perfiles de personas inmigrantes.

Las inmobiliarias consultadas comentan que este «juego» gubernamental de intervenir en el trabajo de las compañías privadas, además, «puede ser muy subjetivo», dado que cada operación depende de muchos factores.

«Por mucho que haga la inmobiliaria por tener la mejor comunicación, hay días que algo puede fallar, ir más lento… Jugar a esto no es positivo. Que un organismo gubernamental se dedique a hacer esto solo genera más trabajo y puede contaminar el mercado», aseguran desde DIZA.

Otras agencias inmobiliarias consultadas han querido recordar al Ministerio de Vivienda, en este contexto, que con o sin intervencionismo «siempre será el propietario el que tenga la última palabra y decida a quién le alquila su vivienda».

Una acusación infundada para el mercado

La acusación de racismo no ha sido bien acogida en un sector que asegura cumplir con criterios «objetivos» y de «solvencia»:

«Esto que señalan es un sesgo que puede tener un propietario concreto, pero nosotros no hemos detectado que haya ningún tipo de discriminación por la nacionalidad, color de piel o cualquier razón que aplique al tema de racismos. Todas las solicitudes que recibimos, ya sean de extranjeros o de nacionales, las atendemos con el mismo cariño», aseguran a este periódico desde la compañía DIZA Consultores.

En este sentido, apuntan que, en el caso de que algún cliente interesado en una casa sea rechazado como inquilino, «es por no cumplir con algún requisito de solvencia o de seguridad de pago para el propietario»: «Nosotros estamos tranquilos y no tenemos constancia de que compañeros del sector lo hagan», subrayan.

Desde el punto de vista práctico, además, razonan que, teniendo la polarización que tiene ya el mercado inmobiliario, con poca oferta y muchísima demanda, «el contaminar el trabajo de las inmobiliarias con perfiles falsos no es muy ético. Debe haber otras fórmulas», finalizan.

En la misma línea se posiciona el vicepresidente de Alfa Inmobiliaria, Jesús Duque, tras ser consultado por este periódico:

«Afrontamos este anuncio con total tranquilidad. Somos una red con 25 años de experiencia y más de 215 oficinas, aproximadamente la mitad de ellas en España, por lo que llevamos mucho tiempo trabajando con personas de todo tipo de nacionalidades, culturas y perfiles», ha puesto en valor el responsable de Alfa.

«Nuestra función es prestar un servicio profesional y garantizar que todas las personas sean atendidas exactamente con los mismos criterios. Lo que preocupa a cualquier propietario cuando pone una vivienda en alquiler no es el origen, el color de piel o la nacionalidad del futuro inquilino, sino algo mucho más sencillo: tener la tranquilidad de que cumplirá con sus obligaciones, abonará la renta y cuidará la vivienda como si fuera suya», destaca, incidiendo en el mismo argumento basado en la solvencia defendido por DIZA.

«Ese análisis se realiza siempre sobre criterios objetivos, nunca sobre circunstancias personales», razona Duque, alegando que este tipo de comprobaciones «no nos preocupa en absoluto», puesto que confía en la profesionalidad de su equipo.

Para finalizar, igualmente, ha querido recordar al Gobierno central que, más allá de su trabajo de intermediación, «finalmente es el propietario quien tiene la última palabra y el que decide a quién alquila su vivienda».