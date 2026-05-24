Las inmobiliarias han notado un frenazo en las compras de viviendas desde el pasado mes de febrero. En cuestión de tres meses, las agencias han empezado a pedir a los propietarios que se amolden a la nueva situación rebajando los precios de las casas que ponen en venta.

Según explican varios trabajadores de agencias inmobiliarias del sur de Madrid a OKDIARIO, «los pisos que hace unos meses se vendían en 10 visitas ahora ni con 40 llegan a salir». Detallan, en este sentido, que no ha cambiado el perfil de comprador ni su capacidad económica. Lo que ha imposibilitado la compra son los precios cada día más desorbitados.

«A finales de año vendíamos pisos de 70 metros cuadrados sin ascensor y para reformar en Parla por 200.000 euros, pero desde febrero hemos notado un parón de ese tipo de compras», explican a este periódico.

Ahora los clientes exigen rebajas más elevadas en los precios y cada vivienda recibe más visitas semanalmente. «La gente no puede acceder a la financiación tan fácilmente y además asumir una reforma casi integral», apuntan. Es por ello que el mercado ha empezado a reducir el precio por metro cuadrado.

«Todos los propietarios creen que sus viviendas valen muchísimo. Es normal. Nosotros estamos intentando convencerles de que hay que bajar los precios si quieren vender los pisos», confiesan.

El alquiler está desapareciendo

Las viviendas tardan en venderse cada vez más y se prevé que cada día se compren algo más baratas que el año inmediatamente anterior. Sin embargo, según aseguran desde algunas agencias inmobiliarias a este medio, el alquiler también está dejando de ser una opción para los clientes.

«En nuestra oficina llevamos más de un año sin meter un alquiler», cuenta la comercial de una conocida cadena de inmobiliarias. En este sentido, explica que en zonas como Leganés, Fuenlabrada, Parla o Getafe cada día es más difícil encontrar un piso para arrendar.

Al parecer, muchos propietarios prefieren poner en venta la casa antes que buscar nuevos inquilinos tras la finalización de contratos anteriores. A pesar de los precios que maneja el mercado, los dueños de las viviendas han cambiado sus planes por «falta de seguridad jurídica» y protección ante la posibilidad de que le okupen la vivienda.

Endurecimiento de la financiación

La financiación ya ha comenzado a ser un problema para los compradores y la previsión no es optimista a medio plazo. El comportamiento del mercado en los próximos meses seguirá condicionado por la evolución de los tipos de interés y el Euríbor y estará marcado a su vez por la incertidumbre del entorno internacional. Todo ello, según los expertos, podría derivar en una inflación que afecte al mercado inmobiliario.

A ello se le suma el encarecimiento de los costes de construcción, que haría más difícil construir nueva vivienda que aumente la oferta y, a su vez, un posible endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE) encarecería la financiación, un instrumento al que necesitan acceder el 75% de los compradores. Es decir, 3 de cada 4 españoles que se quieren comprar una casa.

Desde el gestor hipotecario Finteca advierten de que esta posible medida podría impactar directamente en el acceso: «Supondría un golpe directo al acceso a la vivienda y los principales afectados serían los jóvenes», advierten.