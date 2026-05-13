El sector español de la vivienda sigue incrementando con fuerza su inversión inmobiliaria mientras retumban los tambores de pinchazo en Estados Unidos (EEUU). En concreto, el montante alcanzó los 6.200 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un crecimiento del 56%, según los datos de Savills. Sin embargo, el mercado estadounidense comienza a presentar un diferencial récord entre compradores y vendedores, mostrando algo parecido a un shock de demanda mientras la oferta no para de subir.

En concreto, la brecha entre compradores inmobiliarios y vendedores norteamericanos ha alcanzado los 630.000, el mayor diferencial de la historia desde que hay registros. Es decir, hay muchas más personas que quieren vender su inmueble en EEUU que las que quieren comprar.

Una situación similar se dio en la crisis de 2008. Por ello, comienzan a avivarse los temores ante un posible pinchazo de una burbuja inmobiliaria. Se fragua un shock de demanda que debería impulsar con fuerza a la baja los precios.

No obstante, si eso sucede en EEUU, podría ser cuestión de tiempo que se diera un contagio hacia otros mercados como el español. Sin embargo, el sector sigue envuelto en un considerable optimismo en España.

La inversión inmobiliaria

En ese sentido, los últimos datos muestran que la inversión inmobiliaria se ha disparado un 56% en el primer trimestre de este año, el inicio de año más cuantioso desde 2018. De hecho, Savills prevé que a lo largo del año se supere por primera vez la barrera de los 20.000 millones de euros, impulsada por factores como la fortaleza de la actividad económica, el crecimiento demográfico y la elevada demanda estructural que todavía pervive en España a diferencia de la nación norteamericana.

En estos momentos, el alojamiento, con los segmentos living y hoteles, se sitúa como el principal motor de la inversión inmobiliaria durante el trimestre. Con cerca de 2.730 millones de euros el primero y 900 millones de euros el segundo, concentraron el 58% del total.

Por su parte, los segmentos de retail y oficinas también duplican la media del mismo período en los últimos cinco años con 1.300 millones de euros y 950 millones de euros, respectivamente.

Una de las tendencias del mercado es la reactivación de la inversión en áreas descentralizadas, con un creciente número de operaciones en ciudades secundarias.

En este contexto, aunque Madrid concentra el 45% de la inversión total y Barcelona el 15%, ganan peso mercados como Valencia, que el año pasado superó por primera vez los 1.000 millones de euros en inversión inmobiliaria y para este año mantiene buenos niveles, especialmente en los ámbitos logístico y living.

En cuanto al número de operaciones, este creció un 13% durante el primer trimestre, hasta alcanzar los 140 acuerdos, mientras que el ticket medio se incrementó un 38%, hasta situarse en torno a los 44 millones de euros. De estas, 18 transacciones fueron superiores a 100 millones de euros registradas en el trimestre frente a las cuatro del mismo período de 2025.