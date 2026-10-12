UGL, filial de CIMIC Group, ha conseguido una nueva ampliación de su contrato con Australian Terminal Operations Management (ATOM) para seguir gestionando el mantenimiento y los activos de la red de terminales de combustible de bp en Australia.

El acuerdo da continuidad a una relación que se remonta a 2015 y consolida la presencia de UGL en una infraestructura clave para el suministro energético del país. La compañía presta servicios en 18 terminales, donde se encarga de la gestión de proyectos e ingeniería, el mantenimiento, la gestión de activos y la renovación de tanques.

ATOM es una empresa conjunta participada al 50% por bp Australia y UGL, lo que vincula a ambas compañías en la gestión de estas instalaciones estratégicas.

Años que lo avalan

Jason Spears, consejero delegado de CIMIC Group, destacó que la renovación del contrato refleja la capacidad de UGL para garantizar el funcionamiento seguro, fiable y eficiente de las infraestructuras de combustible, gracias a su experiencia en ingeniería, gestión de activos y ejecución de proyectos.

Por su parte, Sam Goldsmith, director general de UGL, subrayó el papel del equipo y la colaboración con ATOM durante la última década, además de reafirmar el compromiso de la compañía con el desarrollo de soluciones para responder a las necesidades operativas de su cliente. La ampliación del contrato entró en vigor en septiembre de 2026.