La UE confirma la norma: a partir del 1 de mayo van a bajar los precios de estos alimentos

El próximo 1 de mayo entrará en vigor provisional el acuerdo libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), razón por la cual bajarán los precios de las frutas y verduras. En relación con el Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, ha declarado: «La prioridad ahora es convertir este acuerdo UE-Mercosur en resultados concretos, dando a los exportadores de la UE la plataforma que necesitan para aprovechar nuevas oportunidades de comercio, crecimiento y empleo. La aplicación provisional nos permitirá empezar a cumplir esta promesa. Espero con interés que este acuerdo alcance todo su potencial, fortaleciendo nuestra economía y reforzando nuestra posición en el comercio mundial, mientras completamos todos los procedimientos democráticos».

En relación con el sector agroalimentario, Mercosur eliminará los aranceles al 93% de las exportaciones de la UE, por lo que supone la apertura de este enorme mercado para sectores muy relevantes para España, tales como aceite de oliva, vino, quesos, frutas y hortalizas o porcino. En contrapartida, la UE liberalizará el 82% de las importaciones agroalimentarias procedentes del bloque de Mercosur e impondrá contingentes arancelarios para aquellos productos más sensibles. Cabe señalar que el acuerdo no modifica las normas de seguridad alimentarias de la UE, por lo que las importaciones procedentes de Mercosur deberán seguir cumpliendo con los estándares de seguridad alimentaria de la UE.

Entrada en vigor provisional del acuerdo UE-Mercosur

El acuerdo UE-Mercosur se había negociado durante años y, tras la ratificación interna de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, la Comisión Europea ha decidido poner en marcha su aplicación provisional mientras se completa el proceso definitivo. En líneas generales, el pacto contempla que los aranceles menores al 5% desaparezcan de inmediato; los comprendidos entre 5,1% y 10% se eliminen en cuatro años; y aquellos por encima del 10,1% se supriman en un plazo de siete años. En la práctica, esto permitirá que frutas como melones, sandías, papayas o ciertos cítricos puedan llegar a los supermercados con precios más económicos.

El sector agroalimentario de la UE tendrá nuevas oportunidades para vender sus productos a más de 295 millones de consumidores. Este mercado presenta un gran potencial para alimentos europeos como vinos, quesos, lácteos o carne de cerdo, que actualmente están gravados con aranceles elevados, como el vino (27%), los vinos espumosos (20-35%), las bebidas espirituosas (20-35%), el chocolate (20%), el whisky (20-35%), los pasteles, gofres y galletas (18%), los melocotones en conserva (55%) o los refrescos (20-35%). Con la eliminación de estos aranceles y de otras barreras comerciales, se espera que las exportaciones agrícolas de la UE al Mercosur aumenten cerca de 1.200 millones de euros (+49%), destacando el crecimiento en frutas y hortalizas (+36%), aceites vegetales (+21%), productos lácteos (+102%) y bebidas (+53%).

Preocupación en el campo español

De este modo, el acuerdo con Mercosur podría contribuir a abaratar algunos precios, aunque no está exento de controversia. Los agricultores españoles se muestran especialmente preocupados ante la posible entrada de productos más económicos incrementaría la competencia en un mercado que ya de por sí está muy tensionado. Frente a ello, la Comisión Europea defiende que todos los productos importados deben cumplir los estándares sanitarios de la UE y que existen controles y límites para evitar desequilibrios en el mercado.

La secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Amparo López Senovilla, y la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ana Rodríguez Castaño, explican que «los productos procedentes de Mercosur, al igual que todos los alimentos que se importan de países terceros, cumplen, a su entrada al territorio comunitario, con unos estrictos controles de higiene y calidad alimentaria, sanitaria y fitosanitaria, de acuerdo a la normativa comunitaria».

A medio plazo, la evolución de los precios sigue siendo incierta. Factores como el coste de la energía, la demanda, las condiciones climáticas o el papel de los supermercados a la hora de trasladar las bajadas al consumidor serán determinantes. Por ello, la bajada en el precio de los alimentos a partir del 1 de mayo debe interpretarse con cautela. No se trataría de un cambio inmediato, sino progresivo. El acuerdo puede ayudar a contener los precios, pero no resuelve por sí solo los problemas estructurales del sistema alimentario.

Exportaciones españolas

La presencia española en el Mercosur muestra una evolución estable pero con claros signos de diversificación. En conjunto, las exportaciones se situaron en torno a los 27,7 millones de euros en 2024, concentradas principalmente en tres grandes categorías: otros productos alimenticios, pescados y mariscos elaborados y productos cárnicos.

Por mercados, Argentina concentra la mayor parte de las exportaciones, con cerca del 75 % del total y un crecimiento notable impulsado por el aceite de oliva y las bebidas. Brasil, por su parte, destaca por su dinamismo reciente, mientras que Paraguay y Uruguay, aunque más pequeños, muestran crecimientos interesantes en productos de consumo consolidado como bebidas y cárnicos. Este contexto obliga a España a reforzar su posicionamiento para ganar cuota en un mercado cada vez más competitivo.