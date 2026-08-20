Trump endurece la «guerra económica» contra Irán y advierte a cualquier país que decida ayudarle

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha anunciado que iniciará contra Irán «la operación económica más devastadora jamás emprendida», señalando «una guerra económica y un aislamiento sin precedentes» en el que la Casa Blanca infligirá «tremendas consecuencias económicas» a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas.

«Anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes», ha declarado a través de las redes sociales Trump.

En el mismo mensaje, ha amenazado con «tremendas consecuencias económicas» a todo Estado que «permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán».

Advertencia a cualquier país que ayude a Irán

«Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois», ha expresado, bautizando el anuncio como un «día D económico», en alusión al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, punto clave en las operaciones aliadas contra la ocupación nazi en Europa Occidental.

A renglón seguido y cambiando ya el tono intimidante de las anteriores líneas, Trump ha llamado a la colaboración de los demás países: «Necesitamos que todos nuestros aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní», ha subrayado.

«Estos fanáticos están contra las cuerdas, y estas medidas históricas los debilitarán y les impedirán sembrar el terror en todo el mundo», ha alegado, antes de concluir declarando que «Irán nunca tendrá un arma nuclear».

Trump declara el estrecho de Ormuz como «nuevo territorio» de Estados Unidos

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha insistido esta semana en denominar el estrecho de Ormuz como «nuevo territorio estadounidense». Así se refirió después de postear una fotografía.

En la imagen se ve un mapa del estrecho que separa el golfo Pérsico del de Omán. En la zona, con un círculo señala el Estrecho de Ormuz y el texto «Nuevo territorio de Estados Unidos», acompañado de una franja azul, roja y blanca con estrellas.

Trump aseguró en anteriores ocasiones que planteaba incorporar el estrecho de Ormuz como «territorio de Estados Unidos» tras «derrotar a Irán», elevando el tono contra Teherán mientras sus negociaciones siguen estancadas y ya ha vencido el plazo del alto el fuego pactado en junio. «Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase», declaró Trump.