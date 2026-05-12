Tollos: así es el pueblo más pequeño de Alicante, con 32 vecinos

Cuando se habla de Alicante, la imagen habitual es la de playas, turismo y urbanizaciones junto al mar. Pero a más de una hora de muchos de esos enclaves costeros, entre sierras escarpadas y carreteras sinuosas, sobrevive el municipio menos poblado de la provincia. Se llama Tollos y, según el censo del INE de 2025, tiene solo 32 habitantes.

Este pequeño núcleo del interior alicantino no sólo es una rareza demográfica: es también un ejemplo de la otra realidad inmobiliaria de la provincia, marcada por el silencio, la baja densidad y un estilo de vida completamente alejado del ritmo urbano.

¿Dónde está Tollos?

Tollos se ubica en el Valle de Seta, en el Condado de Cocentaina (comarca de El Comtat). Rodeado de montañas y barrancos, su orografía abrupta ha limitado históricamente el crecimiento del municipio y explica su escasa población actual.

Lejos de la presión turística y del desarrollo intensivo del litoral, aquí predominan las calles tranquilas, las fachadas tradicionales y un paisaje dominado por sierras y campos de cultivo. Con 32 vecinos empadronados en 2025, es el pueblo más pequeño de Alicante por población y uno de los menos habitados de la Comunidad Valenciana.

Para quienes buscan tranquilidad real —no eslóganes—, su ubicación en pleno interior es su principal seña de identidad.

Qué ver en el pueblo más pequeño de Alicante

Aunque su tamaño es mínimo, Tollos conserva varios elementos que definen su carácter rural:

Iglesia parroquial de San Antonio de Padua , centro de la vida social y edificio más representativo del casco urbano.

, centro de la vida social y edificio más representativo del casco urbano. Lavadero municipal , reflejo de cómo era la vida cotidiana hace décadas.

, reflejo de cómo era la vida cotidiana hace décadas. Barranco de Malafí , en las inmediaciones, un entorno natural abrupto vinculado al río Gorgos y a los cañones de l’Infern.

, en las inmediaciones, un entorno natural abrupto vinculado al río Gorgos y a los cañones de l’Infern. Fiestas patronales , a finales de julio, en honor a San Antonio de Padua, el gran momento del calendario local.

, a finales de julio, en honor a San Antonio de Padua, el gran momento del calendario local. Gastronomía tradicional, con platos como los mintxos y el blat picat, recetas contundentes propias del interior montañoso.

Más allá de monumentos, Tollos ofrece algo cada vez más escaso: autenticidad y paisaje sin masificar.

¿Cómo es vivir en Tollos?

Vivir en Tollos significa optar por una vida extremadamente tranquila, con ausencia de tráfico, sin ruidos y con una relación directa con la naturaleza. La convivencia es cercana y el ritmo diario está muy alejado del estrés de las grandes ciudades o de las zonas costeras en temporada alta.

La contrapartida es clara: para acceder a servicios como centros de salud, institutos o supermercados es necesario desplazarse a otros municipios. Sin embargo, para determinados perfiles —personas que teletrabajan, quienes buscan segunda residencia o quienes priorizan la calma— esta desventaja se compensa con una calidad de vida basada en el silencio y el entorno natural.

En un contexto de creciente interés por el medio rural, municipios como Tollos despiertan curiosidad precisamente por su escala mínima.

El contraste: el más pequeño por superficie

Si el criterio no es la población, sino la extensión, el municipio más pequeño de Alicante es La Alquería de Aznar, con solo 1,08 km².

Situado también en el interior, entre Cocentaina y Muro de Alcoy, cuenta con alrededor de 500 habitantes y mantiene actividad económica vinculada en parte a la industria papelera. Su núcleo urbano es compacto y concentra uso residencial e industrial en un término municipal muy reducido, lo que contrasta con la dispersión y el aislamiento de Tollos.

Los otros pueblos más pequeños de Alicante

La baja población se concentra especialmente en el Valle de Seta, donde varias localidades figuran entre las menos habitadas de la provincia según el INE de 2025:

Tollos (32 habitantes)

Famorca (44 habitantes)

Benimassot (85 habitantes)

Fageca (100 habitantes)

Benifallim (130 habitantes)

En cuanto a superficie, además de La Alquería de Aznar, destacan Rafal (1,6 km²), Daya Vieja (2,98 km²), Benillup (3,4 km²) y Benimeli (3,5 km²).

Lejos del mar y del turismo masivo, Tollos representa la Alicante más desconocida: la de los pueblos diminutos, enclavados en la montaña y ajenos al bullicio costero. Con solo 32 vecinos, este municipio demuestra que en la provincia conviven dos realidades muy distintas: la del litoral dinámico y la del interior que resiste en silencio.