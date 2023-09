Te vas a llevar 12.000 euros más de pensión porque sí: prepárate para poner el cazo y cobrar. Si estás pensando en jubilarte pronto, quizás te interese saber que hay dos formas de aumentar tu pensión sin hacer nada especial. Solo tienes que cumplir unos requisitos y podrás cobrar hasta 12.000 euros más al año. ¿Te lo vas a perder?

La primera forma es aprovechar el incentivo que ofrece el Gobierno para retrasar la edad de jubilación. Si ya has cotizado el tiempo necesario para cobrar la pensión máxima, puedes seguir trabajando más allá de los 65 años y recibir un porcentaje extra por cada año adicional llegando así hasta 12.000 euros la pensión, según tu base reguladora.

Este cobro se puede hacer de tres maneras según explica la Seguridad Social:

Un incremento del 4% en la pensión por cada año que se siga trabajando después de alcanzar la edad de jubilación, lo que hará que se cobre más cada mes.

después de alcanzar la edad de jubilación, lo que hará que se cobre más Un pago único por año trabajado, que variará según los años que se hayan cotizado al llegar a la edad de jubilación , y que oscilará entre los 5.000 y los 12.000 euros aproximadamente. Se percibirá al jubilarse.

, y que oscilará entre los 5.000 y los 12.000 euros aproximadamente. Se percibirá al jubilarse. Una mezcla de las dos opciones anteriores.

Compensación de las pensiones en la brecha de género

La segunda forma es beneficiarte de la medida que ha aprobado el Gobierno para reducir la brecha de género en las pensiones. Se trata de un complemento de maternidad o paternidad que se otorga a las personas que hayan tenido hijos o hijas y hayan visto reducida su carrera profesional por dedicarse al cuidado familiar.

Este complemento consiste en sumar a la pensión un porcentaje que varía según el número de hijos o hijas que hayas tenido. Si has tenido uno o una, se suma un 2%. Si has tenido dos o dos, se suma un 4%. Si has tenido tres o tres, se suma un 6%. Y si has tenido cuatro o más, se suma un 8%.

Así, si tu pensión es de 1.000 euros y has tenido dos hijos o hijas, podrás cobrar 40 euros más al mes (4% de 1.000). Si tu pensión es de 2.000 euros y has tenido cuatro hijos o hijas, podrás cobrar 160 euros más al mes (8% de 2.000).

Como ves, son dos formas sencillas de aumentar tu pensión sin hacer nada especial. Solo tienes que cumplir los requisitos y solicitarlo cuando te jubiles. Así podrás mejorar tu calidad de vida y disfrutar de tu merecido descanso.

¿A qué esperas? Prepárate para poner el cazo y cobrar. Te vas a llevar 12.000 euros más de pensión porque sí.