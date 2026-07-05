La tasa de pobreza de los jóvenes en España crece más que en ningún otro país de la UE en 2025

La tasa de privación y social severa —indicador que refleja la incapacidad forzosa para permitirse al menos 7 de 13 elementos esenciales, como mantener la vivienda caliente, gastos imprevistos o una semana de vacaciones— de los jóvenes entre 15 y 29 años ha crecido en España en el último año más que en ningún otro país de la Unión Europea, según los datos publicados por Eurostat —el INE europeo—.

Esta tasa de pobreza ha subido en 2025 en España hasta el 8,1%, mientras que en 2024 era del 7,2%. Esto ha motivado que España haya pasado a ocupar el cuarto puesto en Europa, frente al sexto puesto que ocupaba en 2024. Hungría y Eslovaquia han superado a España y ya presentan mejores números que nuestro país.

Los tres peores países en Europa siguen siendo Rumanía, Grecia y Bulgaria. Rumanía tiene una tasa del 15,1%, mientras que en 2024 era del 14,7%. Ha empeorado cuatro décimas esta tasa que mide la pobreza de la juventud del país, pero lo ha hecho en menor medida que España, que ha empeorado nueve décimas. Grecia, que está en el pódium europeo, ha empeorado tres décimas, también mejor que España.

En cuanto al dato total, no sólo de los jóvenes de 15 a 29 años, España ha reducido esta tasa en dos décimas, del 8,3% al 8,1%. Eso le deja en el mismo quinto puesto en Europa que tenía el año pasado.

Este empeoramiento de España en las cifras de tasa de pobreza de los jóvenes se produce pese a las cifras de crecimiento de la economía española, de la que el Gobierno de Pedro Sánchez presume constantemente. El PIB creció en 2025 un 2,8%, cifra superior a la media europea y a la de las grandes economías europeas.

Pero sin embargo hay indicadores que muestran que ese crecimiento de la economía no está llegando a las familias, o no a todas. Los españoles en riesgo de pobreza aumentaron a 12,5 millones, según también Eurostat. En porcentaje sobre la población se redujo una décima, al 25,7%.

Otro indicador que pone en duda el optimismo del Gobierno es la cifra de trabajadores que tienen que buscar otro empleo para poder llegar a fin de mes. Los españoles con pluriempleo son cada vez más, ya que no les llega con un solo trabajo.

El problema no es sólo los salarios, que suben. Sino el incremento de los precios de los alimentos o de la vivienda. La inflación golpea sobre todo a las clases más bajas, mientras que el Gobierno se ha negado constantemente a deflactar el IRPF para paliar el efecto del incremento de los precios, como ha pedido la oposición.

El precio de los productos energéticos también ha golpeado a las familias y a los jóvenes. El precio de la luz, del gas y de los combustibles ha aumentado por las diferentes guerras, mientras el Gobierno ha reducido el IVA en algunos periodos. En estos momentos ha vuelto ya al 21%.