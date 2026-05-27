Los impuestos cada vez asfixian más a los supermercados, ya que el sector de la distribución hizo una aportación al sistema público a través del impuesto sobre beneficios que superó los 800 millones de euros en 2024, es decir, un 45% más que en el año 2023. Mientras, el conjunto de las compañías más representativas del sector de los supermercados obtuvo un beneficio de 3.100 millones de euros en 2024, lo que supone una media de un 2,9% de rentabilidad en los márgenes empresariales.

En concreto, la rentabilidad ha pasado de ser de media del 2,21% en 2023 a 2,9% en 2024. En esta mejora ha sido determinante la contención de gastos de explotación de los supermercados, especialmente ligada al esfuerzo inversor en eficiencia energética.

Por otro lado, el gasto de personal en el año 2024 de los supermercados subió un 6,8%, mientras que sus ventas crecieron un 5,1%, por lo que «están elevando el gasto de personal por encima del incremento de las ventas», alertan desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

860 nuevos establecimientos y 10.000 nuevos puestos de trabajo

El año 2025 registró 860 aperturas de nuevas tiendas, lo que supone un 10% más frente al año anterior, que sumó 782, y marca el mejor registro desde el año 2022, que registró 894. Esta cifra representa un nivel de inversión en obra nueva de unos 1.300 millones de euros y una creación de empleo de 10.000 puestos de trabajo. De cara al año 2026, hasta abril se han abierto 221 tiendas, lo que arroja una previsión hacia final de año de 800 aperturas, según el V Informe de Distribución Alimentaria de Proximidad de España de Asedas.

En total, el año 2025 ha cerrado con 26.068 autoservicios, supermercados e hipermercados, un crecimiento neto de casi 600 tiendas sobre 2024, que se reparten mayoritariamente en los formatos de proximidad representados por el autoservicio y el supermercado. La superficie comercial también se incrementa hasta los 15,6 millones de metros cuadrados; así, la red de distribución crece a un ritmo del 8,9% entre 2020 y 2025. Este dato arroja una densidad comercial de 317 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes, es decir, de una tienda de alimentación por cada 1.884 personas.

Además, la renovación de la red continúa a buen ritmo, con más de 10.500 tiendas en las que se han realizado mejoras en eficiencia energética y en arquitectura en los últimos cinco años, lo que supone el 40% del total. La inversión anual en la modernización de la red comercial y estructuras logísticas alcanza los 3.000 millones de euros, con un crecimiento interanual del 10%.