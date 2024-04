La suerte está echada. Desde el 3 de abril ya se puede acceder a los datos en página web de la Agencia Tributaria para cumplir con las arcas públicas y hacer la declaración de la renta del ejercicio 2023. Tienes de plazo hasta el próximo 1 de julio. Pero si no has entregado un documento clave para este proceso te vas a encontrar con que vas a recibir una multa de Hacienda que puede llegar hasta los 20.000 euros.

Se trata del modelo 720, que tienen que entregar a Hacienda una parte de los contribuyentes españoles para evitar la multa. El plazo para presentar esta declaración informativa es del 1 de enero al 1 de abril de 2024. Aunque Hacienda da un pequeño margen: «En aquellos supuestos en que por razones de carácter técnico no fuera posible efectuar la presentación a través de Internet en el plazo reglamentario de declaración, dicha presentación podrá efectuarse durante los cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo», explica en su web. Si no lo has hecho ya, te expones a una multa.

¿Quién debe cumplir con el modelo 720?

Pues todos los contribuyentes españoles que tengan cuentas bancarias, inversiones, derechos, pólizas de seguro o propiedades fuera del territorio nacional. Para ellos será obligatorio entregar a Hacienda ese modelo 720 cumplimentado y evitar la multa. La sanción puede llegar a 20.000 euros o al 2% del dinero no declarado.

Hacienda es muy rigurosa y su objetivo es luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, por lo que es obligatorio para todos los contribuyentes con intereses fuera del territorio nacional entregar en tiempo y forma, antes del 1 de abril, este documento cumplimentado.

En concreto, cada contribuyente cuyo valor acumulado de los activos financieros de una misma categoría sea superior a los 50.000 euros o si ha presentado en años anteriores este mismo documento y durante el año pasado ha visto como su patrimonio se elevaba en 20.000 euros respecto a 2022, tiene la obligación de entregar a Hacienda este documento y evitar la multa.

¿Qué multa me puede poner Hacienda?

Para aquéllos contribuyentes que tengan la obligación de presentar este modelo y no lo hagan correctamente, las multas pueden ir desde los 100 euros hasta un máximo de 20.000 euros. Además, si se presentan declaraciones incorrectas, aunque sea sin perjuicio económico, o por no responder bien a requerimientos de información, las sanciones pueden ir desde los 150 euros hasta el 2% del importe de las operaciones no declaradas.

Hay otra circunstancia en la que los ciudadanos pueden ser multados por el fisco. Es cuando no se realiza la declaración de la renta cuando se está obligado a ello. En este caso, los contribuyentes pueden ser multados con hasta un 20% del importe que te toque pagar a Hacienda en función de la demora en presentarla. El mínimo es, en todo caso, de un 5%.

Y si la declaración te sale a devolver no creas que la multa se olvida. En estos casos, la multa es fija: 100 euros.

¿Y los ciudadanos del País Vasco?

Según explica la propia Agencia Tributaria, los ciudadanos que sean residentes del País Vasco y de Navarra se extiende a todos los obligados tributarios y comprende tres obligaciones de suministro general de información respecto de las que se deberá presentar la correspondiente declaración por parte de los sujetos domiciliados en el País Vasco y Navarra, con arreglo a la respectiva normativa, estatal o foral a la que esté sometidos.

La declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero se presentará, bien ante la Administración del Estado o bien ante la Comunidad Foral o Diputación Foral competente según que los obligados tributarios estén sometidos a la normativa estatal o foral respectivamente.