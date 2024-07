El SEPE está pagando 3.000 euros por esta ayuda: los requisitos son muy sencillos

España ocupa el tercer lugar de países de la Unión Europea con más personas cerca el umbral de la pobreza sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria y, con el objetivo de salir de esta lista tenebrosa, el Servicio Público de Empleo pone a disposición un gran número de ayudas a las personas que están en situación de vulnerabilidad. La última de ellas tiene que ver con el subsidio para las personas que han agotado el paro y que no han cotizado lo suficiente. A continuación damos todos los detalles sobre la última ayuda del SEPE.

La inflación en España galopa más rápido que los salarios y esto hace que millones de familias en nuestro país tengan problemas para llegar a final de mes. El Gobierno sigue sin poder atajar la enorme subida de los precios que se está viviendo en los últimos años y esto afecta aún más si cabe a los 2.561.067 desempleados que hay sobre el territorio nacional, muchos de ellos personas que han agotado el paro.

Por ello, el SEPE ha publicado una última ayuda que consiste en un subsidio para las personas que han agotado su prestación y que se puede solicitar con una cotización de sólo 90 días o tres meses. Esta paga puede llegar incluso a los casi 3.000 euros en tres meses en función de la situación familiar y los cargos de menores que tenga la personas que debe recibir esta última ayuda del SEPE.

La última ayuda del SEPE

«Si has trabajado menos de un año, puedes tener derecho a un subsidio por desempleo. Su duración dependerá del número de meses cotizados y de si tienes o no responsabilidades familiares. Las cotizaciones que te sirvan para reconocer este subsidio no podrán ser tenidas en cuenta para acceder a una futura prestación contributiva», así detalla el Ministerio de Trabajo y Economía Social dirigido por Yolanda Díaz la última ayuda del SEPE. Los principales requisitos para tener acceso a este subsidio habiendo cotizado menos de un año son los siguientes:

Estar desempleado o desempleada y en situación legal de desempleo.

Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo y mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el acuerdo de actividad.

Haber cotizado por desempleo al menos durante 3 meses en caso de tener responsabilidades familiares. En caso de no tenerlas habrá que haber cotizado seis meses y no llegar a 360. A partir de un año puedes acceder a una pensión contributiva.

No percibir rentas de cualquier tipo superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Por lo que respecta a la cuantía, esta será de 480 euros mensuales, que es lo correspondiente al 80% del Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Esta cantidad se reducirá a la mitad en caso de que el demandante tenga un trabajo a tiempo parcial.

Duración de la ayuda del SEPE

¿Cuál es la duración de este subsidio? Esta es otra de las grandes cuestiones sobre esta ayuda del SEPE. Su duración irá en función del tiempo que se ha cotizado a la Seguridad Social y de las responsabilidades familiares del demandante, ya sea tener a su cargo a su cónyuge o a algún hijo o hija por naturaleza o adopción que sea menor de 26 años o mayor con discapacidad o personas menores acogidas. En caso de tener este tipo de responsabilidades el subsidio durará lo siguiente:

3, 4 o 5 meses si la cotización ha sido de 3, 4 o 5 meses, respectivamente.

Durará 21 meses si el demandante ha cotizado 6 o más meses (en este supuesto, el derecho se reconocerá por seis meses, y se puede prorrogar por períodos de 6 meses hasta su duración final).

En caso de no tener responsabilidades familiares, la última ayuda del SEPE tendrá una duración de seis meses como máximo. Por ejemplo, si un trabajador ha cotizado al menos durante seis meses podrá llegar a la cantidad de casi 2.880 euros.

La persona que quiera dar de alta en la última ayuda del SEPE tiene 15 días a partir de la fecha de su despido y puede hacerlo a través de los canales oficiales de la Seguridad Social con el certificado digital. También existe la opción de acudir a cualquier oficina del SEPE con la documentación necesaria para poder optar a este nuevo subsidio que te permitirá cobrar casi 3.000 euros si cumples con los requisitos.