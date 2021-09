El sector de la automoción anticipa un nuevo batacazo de las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el mes de septiembre de entre el 20% y el 30%, en linea con los últimos meses. ¿El motivo? El bajo aprovisionamiento de chips en las fábricas de automóvil en España y la consiguiente falta de stock en la mayor parte de las redes de concesionarios. Una situación que podría provocar un desplome de las ventas de hasta el 25% en 2021, agudizando así la crisis que vive el sector desde que la pandemia comenzó a dar sus primeros coletazos.

Así lo han confirmado fuentes del sector en conversaciones con este diario que han explicado que «septiembre no será diferente y la tendencia a la baja de los últimos meses continuará con una caída de las matriculaciones de turismos y todoterrenos de entre el 20% y el 30%». «Así, el verano no ha servido para ver un cambio de tendencia en el mercado de la automoción, que se mantiene en niveles raquíticos principalmente porque no hay suficientes coches para atender la demanda», añaden.

«La crisis de los microchips en las fábricas y la consiguiente falta de stock en la mayor parte de las redes de concesionarios es el factor que más está lastrando las matriculaciones y, lo que preocupa más, desmoviliza a los compradores, con lo que no se está generado cartera de pedidos para los meses siguientes», aseguran. Además, insisten en que «de cara al último tramo del año prevemos que este problema se mantenga y, junto a la incertidumbre que sienten los consumidores, nos coloca en un escenario peor de ventas del que preveíamos al inicio».

En este caso, las ventas de coches en el octavo mes del año se situarían por debajo de las 50.000 matriculaciones. Unos niveles que preocupan al sector ya que supondría la perdida de más de 20.000 ventas en tan sólo un mes, debido a la falta de confianza en el consumidor a la hora de materializar la segunda compra más importante en la vida de una persona por la incertidumbre a que los distintos gobiernos adopten nuevas medidas restrictivas para hacer frente a la pandemia.

Un incertidumbre que se suma a las políticas que plantea la Unión Europea (UE) para acelerar la transición del coche de combustión al eléctrico.»El sector vuelve a percibir incertidumbre en los consumidores al respecto de qué coche comprar, ahora por la posibilidad de mayores restricciones a las tecnologías, iniciativas que, pese a que no son seguras, contribuyen a dañar al mercado en un momento tan delicado como el actual», recalcan. Así, el sector fía la recuperación para el año que viene con 1 millón de entregas.

Desplome de las ventas en agosto

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España se situaron en 47.584 unidades durante el pasado mes de agosto, lo que supone una disminución del 28,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que respecto a 2019, último año antes de la pandemia, la caída fue del 36%. Mientras, las entregas de automóviles en los ocho primeros meses del año alcanzaron un volumen de 588.314 unidades, un 12,1% de crecimiento respecto a 2020 y del 12,12% en la comparativa previa al impacto de la crisis del coronavirus.

Por canales, el particular cerró agosto con un volumen de 26.084 unidades, un 30,7% de disminución interanual, mientras que en el acumulado la bajada fue del 9,7% con 236.729 unidades. Además, las empresas adquirieron 17.673 automóviles en el octavo mes del año, un 27,1% menos, y 215.654 unidades desde enero, un 16,8% de crecimiento.

Por su parte, las matriculaciones en el canal alquilador fueron de 3.827 unidades el mes pasado, lo que supone una caída del 23,9%, al tiempo que las entregas en el acumulado del ejercicio hasta agosto se situaron en 135.931 unidades, un 74,8% más.