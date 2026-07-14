Renfe sigue sin 8 trenes y con 3.000 plazas semanales menos en la conexión Málaga-Madrid en plena temporada alta

La línea de trenes de Madrid a Málaga recuperó los viajes el 30 de abril tras el accidente de Adamuz, que mantuvo el recorrido cerrado durante más de tres meses. En concreto, se anunció que iría retomándose poco a poco la afluencia de trenes. De esta forma, en el mes de julio, Renfe ha anunciado que se pasará de 166 a 174 semanales en este recorrido a partir del 17 de julio. No obstante, este número de trenes sigue siendo insuficiente para igualar los 182 trenes de Renfe que pasaban a la semana en la línea Madrid – Málaga antes del accidente de Adamuz, por lo que sigue suponiendo todavía cerca de 3.000 plazas menos disponibles para los viajeros.

Todo ello teniendo en cuenta que nos encontramos en plena temporada alta de las vacaciones y todavía no se han retomado todas las circulaciones en su totalidad, además de que pronto, en el mes de agosto, va a tener lugar la Feria de Málaga que también mueve mucho turismo.

Por tanto, Renfe anuncia ocho trenes más, tras los daños de las lluvias de febrero, pero entre febrero y el 17 de julio han pasado casi cinco meses con una capacidad reducida de trenes. Asimismo, a partir del 17 de julio la oferta será menor que antes del accidente de Adamuz, ya que contará con 61.176 plazas, mientras que en enero eran en torno a 64.000 plazas semanales.

Entonces, aunque se presenta como un incremento del 5,8%, supone sólo ocho trenes semanales más (de 166 a 174), lo que puede considerarse insuficiente frente a la demanda de uno de los principales corredores AVE del país.

Por otro lado, hay que destacar que está situación no ocurre sólo con la circulación de los trenes de Renfe, ya que en Iryo y el resto de compañías también viven estas circunstancias. En el caso de Iryo, tras la reapertura en abril, circulaban entre dos y tres trenes diarios, mientras que de viernes a domingo había cinco trayectos de ida y vuelta. En total, esto se traducía en unos 17 trenes semanales, prácticamente la mitad de los 35 que operaban antes del accidente de Adamuz, cuando la frecuencia alcanzaba los cinco trenes diarios.

La previsión de la compañía Iryo pasa por una recuperación progresiva del servicio en estos meses. Así, en junio se incrementaron las circulaciones y en julio también se va a producir un nuevo aumento. Sin embargo, este calendario dejó en el aire la plena normalización de la línea a corto plazo, obligando a miles de viajeros a adaptarse a una oferta reducida durante semanas.

El restablecimiento de la segunda vía

La línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid recupera gran parte de su capacidad el 17 de julio, una vez que Adif haya restablecido la circulación por ambas vías en la zona de Álora. El restablecimiento de esta segunda vía elimina los tramos de vía única y las limitaciones de velocidad, lo que permite acortar los tiempos de viaje por debajo de las tres horas.

De este modo, se pasará de las 3 horas y 15 minutos que duraba el recorrido en la actualidad a 2 horas y 48 minutos.