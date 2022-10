Ray Dalio deja los mandos de Bridgewater tras convertirlo en el mayor hedge fund del mundo

Ray Dalio, el multimillonario de 73 años y uno de los nombres más representativos de la historia de Wall Street en el último medio siglo, deja el timón de Bridgewater Associates, el mayor hedge fund del mundo con más de 150.000 millones de dólares en activos bajo gestión.

El inversor nacido en Jackson Heights, Nueva York, creó el fondo de cobertura en 1975 en su apartamento de dos habitaciones hasta tener ahora un vehículo de inversión que da trabajo a 1.300 personas. Dalio por el encargado de dar la noticia a través de su cuenta personal de Twitter en la que desgranó cómo se queda el organigrama de Bridgewater.

Dalio era hasta la fecha uno de los tres codirectores del fondo y miembro del comité de inversiones y ahora ha transferido todos sus derechos de voto a la junta directiva en en la que continuará como fundador y mentor de su sucesor «hasta que me muera». Bob Prince, 35 años en la firma, y Greg Jensen, 25 años de trabajo en el hegde fund, serán los máximos responsables de las inversiones. Los codirectores ejecutivos serán Nir Ba Dea y Mark Bertolini cuya principal misión será el área comercial.

«Bridgewater mantiene una cultura de la meritocracia muy significativa que se logra a través de una veracidad y transparencia radicales», señaló Dalio en su despedida. El fondo se hizo popularmente conocido por su total transparencia con sus inversores, pero también por instar a los empleados a desafiarse entre ellos y a grabar las conversaciones. Esta práctica fue criticada por una buena parte de Wall Street y no pocos trabajadores dejaron la compañía o les costó adaptarse a estos procedimientos.

La transición no ha sido fácil y ha durado más de una década, «¡lo hemos conseguido!», exclamaron Dalio, Ba Dea y Bertolini por diferentes vías. «Durante los dos últimos años he los he observado y asesorado para que pudieran llevar las riendas de Bridgewater sin mi intervención y lo han hecho muy bien», explicó Dalio, que también reconoció la complejidad de la transición.

El baile de cargos, con idas y venidas, ha sido importante en los últimos años a causa de la transferencia de poderes. Jensen y Eleen Murray (ex Morgan Stanley), codirigieron el hedge fund desde 2011. Jensen dejó el cargo en 2016 por enfrentamientos con Dalio, pero siguió en la empresa. Jon Rubinstein (ex Apple) tomó el cargo, pero lo dejó en menos de un año y entró en su lugar David McCormick (ex militar y ejecutivo de seguros).

Murray se fue en 2019 y demandó a la compañía por, supuestamente, no pagarle una compensación en diferido tras relevar que fue discriminada por ser mujer. La contienda se resolvió con acuerdo privado. McCormick se fue este enero.

Las grandes compañías del Ibex 35 no han sido ajenas a las operativas de Dalio y actualmente el fondo tiene posiciones cortas abiertas contra Banco Santander, BBVA e Iberdrola.