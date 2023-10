Quedan días para que acabe la ayuda que te va a cambiar la vida

Hasta el 16 de octubre se puede solicitar una ayuda que puede cambiarte la vida en todos los sentidos, es un plus que no puedes dejar escapar. No están disponibles en todo el país son solo para Andalucía. Su gobierno autonómico ha decidido sacar adelante un tipo de ayuda que se convertirá en una de las más buscadas del país, un dinero que podremos descontar en uno de los elementos básicos que más consumimos y han subido, la luz y el gas. Toma nota de qué ayudas son y cómo solicitarlas para que te cambien la vida.

La ayuda que te va a cambiar la vida se acaba en días

La Junta de Andalucía está al lado de los trabajadores y busca en todo momento ayudar a empresas y autónomos para seguir adelante en tiempos complicados. Necesitamos hacernos con un tipo de elemento que acabará marcando la diferencia. Queremos unas ayudas que son claves para el día a día y pueden cambiarnos la vida.

Tal como indican la descripción de estas ayudas: “Subvenciones dirigidas a compensar el sobrecoste energético de gas natural y/o electricidad a pymes y personas trabajadoras autónomas especialmente afectadas por el excepcional incremento de los precios del gas natural y la electricidad provocados por el impacto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”.

Quedan pocos días ya que este proceso se cerrará el 16 de octubre, el lunes que viene ya será el último día. Teniendo en cuenta que se acerca un puente, ante cualquier incidencia que podamos tener siempre conseguiremos un día de margen para poder resolverla y conseguir de esta forma una ayuda que como empresa o autónomo vendrá de maravilla.

Solo de esta forma se puede conseguir un dinero de más que puede cambiar la vida de muchas empresas y empresas. Una forma de acabar con estos euros de más que se han notado a la hora de pagar las correspondientes facturas de la luz y el gas. La Junta de Andalucía permite hacer este trámite online.

Siempre que cumplan los requisitos y que la convocatoria esté dentro del plazo correspondiente, pondremos conseguir estos 525 millones de euros que la Junta de Andalucía ha invertido para dicho fin. Su finalidad es ayudar a todas las empresas andaluzas que se hayan visto afectadas por esa subida de los servicios básicos como consecuencia de la guerra.