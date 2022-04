Adidas es una de las firmas deportivas con mayor presencia en diferentes establecimientos, sin limitarse únicamente a las tiendas especializadas en deporte, ya que por ejemplo en este caso está también en una tienda de alimentación. Hoy te mostramos uno de los últimos productos estrella de Lidl que es de Adidas y querrás llevarte a casa ya mismo porque está a un precio increíble.

Aunque Lidl es principalmente una cadena especializada en alimentación, lo cierto es que en sus establecimientos se pueden encontrar muchísimos productos de otras secciones, como moda, hogar o deportes, entre otras. La cadena alemana triunfa día a día gracias a sus increíbles ofertas y a la originalidad y funcionalidad de muchos de los productos que pone a la venta.

La sudadera Adidas de Lidl que tiene un precio increíble

Se trata de la Adidas sudadera con capucha, inicialmente diseñada para hombre pero que te puede quedar muy bien también en el caso de que seas una mujer. La cadena de supermercados alemana cataloga esta sudadera como uno de sus Productos estrella, y está disponible en las tallas de la M a la XXL.

Esta sudadera Adidas de Lidl tiene un bolsillo de canguro que sin duda resulta muy útil y cómodo, ya que tanto te sirve para guardar lo que necesites como para calentarte las manos si hace frío. Su precio actualmente es de 24,99€, todo un chollazo ya que es una prenda que en otras tiendas suele costar más.

Está disponible en tres colores (gris, negro, rojo) y tiene el famoso logo de la marca en color blanco a la altura del pecho, en lado derecho. En cuanto a sus materiales, es una prenda fabricada en un 70% algodón y un 30% poliéster, lo que la convierte en un textil de calidad, resistente y en el que sin duda merece la pena invertir.

Para los cuidados de esta prenda es muy importante que si la lavas a máquina sea a una temperatura máxima de 40ºC, no utilices lejía ni ningún blanqueador, no metas en la secadora y plancha a un máximo de 150ºC. No es recomendable tampoco someterla a un lavado en seco.

Si estás buscando una prenda de abrigo deportiva que puedas tener a mano aunque sea primavera para cuando se te hace tarde y refresca, sin duda esta sudadera Adidas de Lidl es una de las mejores opciones que vas a encontrar, y además con este súper precio es inevitable llevársela a casa.