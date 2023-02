El producto estrella de Decathlon, rebajado: está siendo una locura

Decathlon no deja de revolucionar a sus clientes. Ayer mismo ya os explicamos que cuenta con una sección especial de productos de «segunda vida» en la que encontrar muchos de sus productos a precios nunca antes vistos, pero ahora además tiene también su producto estrella rebajado. Una auténtica locura ya que se trata de un producto que te va a servir además, no sólo para usar en la montaña. De hecho los vas a querer usar a diario y no te creerás lo poco que cuesta.

Decathlon rebaja su mochila más deseada

De entre la amplia variedad de productos disponible en Decathlon actualmente, el más viral de todos o aquel por el que todo el mundo pregunta, es la mochila de montaña con funda impermeable de la marca Quechua modelo NH500.

Una mochila con un diseño espectacular que no te vas a creer que haya sido pensada para la montaña ya que en realidad, resulta también ideal para llevarla por la ciudad o para irnos de viaje y usarla como equipaje de mano. Con capacidad para 20 litros, es una mochila en llamativos tonos azul y marrón que tiene cinco bolsillos y que es impermeable.

De este modo, ya sea que la vayas a usar para tus rutas de senderismo, para ir de excursión o para tu día a día, es el modelo perfecto para no recargar la espalda. Cuenta con tiras ajustables para repartir el peso, espalda y tirantes acolchados, un componente que hace que sea resistente a la abrasión, una funda extra impermeable para que la podamos cubrir en caso de lluvia así como un sistema de aireación para que la espalda no nos sude tras horas caminando y llevando la mochila a cuestas.

Cuenta también con varias tiras elásticas con presillas para que podamos colocar otros elementos y llevarlos colgados de la mochila como por ejemplo unos bastones de trekking.

Con una garantía de 10 años, es una mochila que tiene una calidad garantizada por los expertos de Decathlon, de modo que se convertirá en la mochila a la que siempre recurras para tus caminatas o para tus momentos en los que necesitas ir bien cargado pero quieres tener las manos libres.

Disponible en todas las tiendas físicas de Decathlon así como en su tienda online, es el producto del que todo el mundo habla de modo que si la deseas, no tardes en ir a por ella antes de que se agote y más ahora además que está rebajada. Puede ser tuya a un precio de 19,99 euros.