Si tienes hijos pequeños que sean fans de Marvel y si además, les gusta el estilo del Capitán América, no puedes dejar pasar esta oportunidad. Primark, la famosa tienda de moda, decoración y belleza, acaba de lanzar sus primeras propuestas para la temporada de otoño entre las que se encuentra una prenda que los pequeños seguro que te van a pedir. Toma nota, porque Primark tiene el chubasquero del Capitán América de Marvel que no te puedes perder y además a un precio que no te creerás.

Primark triunfa con su chubasquero del Capitán América

Primark tiene el chubasquero perfecto para ti o de hecho, para tus hijos, inspirado en el traje del superhéroe más patriótico de Marvel. Se trata de una prenda de color azul con el escudo del Capitán América en el pecho, y con detalles rojos y blancos en las mangas y en la capucha. Además, de la capucha tiene también bolsillo laterales para proteger así al niño de la lluvia y también, para que pueda guardar sus cosas.

Este chubasquero es ideal para los días de otoño e invierno, ya que es impermeable y resistente. Tu hijo podrá lucirlo con cualquier tipo de ropa, desde unos vaqueros y una camiseta hasta un chándal. Tu pequeño se va a sentir como si fuera un verdadero superhéroe, listo para salvar el mundo o simplemente para ir a la escuela a jugar con sus amigos.

Una prenda bonita pero además muy útil. Disponible para niños entre 1,5 y 8 años, es ideal ya que estas edades puede que les cueste llevar bien el paraguas o de hecho, no quieran más que correr aunque esté lloviendo. El chubasquero de Capitán América evitará que se mojen y como decimos, les hará sentirse como un superhéroe bajo la lluvia.

El chubasquero del Capitán América de Marvel está disponible en las tiendas Primark por solo 23 euros. Es una ganga que no puedes dejar escapar, ya que es tan original y bonito que estamos seguros que se agotará pronto. No esperes más y corre a por el tuyo antes de que se acaben. Y si quieres completar el look de tu pequeño, también puedes encontrar otros accesorios de Marvel en Primark, como gorras, mochilas, calcetines o guantes.

No lo dudes más y hazte con el chubasquero del Capitán América de Marvel en Primark. Será el mejor aliado para tus hijos en los los días de lluvia y frío, y te hará sentir como un héroe. Además, podrán presumir de su pasión por Marvel y por el Capitán América, uno de los personajes más icónicos del universo cinematográfico. No te arrepentirás de esta compra, ya que es una prenda de calidad, original y divertida. ¡Aprovecha esta oportunidad y consigue el chubasquero del Capitán América de Marvel en Primark!.