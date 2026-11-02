Los precios de la Alta Velocidad de Renfe se desploman por el temor tras la tragedia: ya hay billetes por apenas 7 euros

Los precios de los billetes para los trenes de Alta Velocidad de Renfe se han desplomado tras el accidente de Urda. Según ha podido comprobar este periódico, en algunas de las principales líneas de larga distancia el coste por viaje se ha desplomado más de un 40% en los últimos días por la escasez de demanda.

En el caso del Ave de Madrid a Valladolid el día que se redacta esta noticia los billetes están para todo el mes de noviembre a tan solo 7 euros. Se trata de una cifra muy inferior a la registrada habitualmente. Los tickets más baratos de los últimos meses para esta ruta sólo llegaban a alcanzar los 15 euros y si se compraban con más de un mes de antelación. Ahora, tras el accidente, el temor de los españoles ha desplomado las tarifas.

Por otro lado, en la Línea Madrid-Barcelona, por ejemplo, antes el precio medio del billete era de 53 euros, según la CNMC. Sin embargo, el coste de billetes si se buscaba con una semana de antelación a menudo podía superar los 100 euros. En el día que se redacta esta noticia, coger un AVE desde la capital hacia Barcelona cuesta 30 euros en pleno puente de todos los Santos.

En el caso de otras rutas, como la de Madrid- Lérida, los billetes aparecen por unos 26 euros durante todo noviembre. Sin embargo, la semana inmediatamente anterior coger un tren en esta dirección costaba alrededor de 85 euros. Es decir, casi un 70% más caro que actualmente.

Para otra de las líneas de Alta Velocidad consultadas, la de Madrid a Alicante, el precio ahora es de 15 euros, pero habitualmente su coste medio va de los 30 a los 55 euros en una semana rutinaria y se incrementa en fechas especiales como este festivo del primero de noviembre.

Lo mismo sucede con los trenes en dirección A Coruña o Zaragoza desde la capital española. Sus billetes de Renfe no superan los 25 euros, cuando, de media, acostumbran a superar los 45 euros. De nuevo, el miedo a coger un tren tras la colisión del AVE contra el Iryo en Toledo ha provocado un desplome de la demanda y, en consecuencia, de los precios.

Un puente con los trenes vacíos

Sin embargo, con todo ello, efecto más visible del accidente de Urda en el puente de todos los Santos está siendo el de trenes circulando semivacíos en pleno pico de desplazamientos, como han mostrado durante todo el fin de semana decenas de usuarios en X.

A partir de fotografías de vagones con el 90% de sus asientos vacíos, muchos viajeros han planteado si los españoles que habían cogido esos billetes finalmente tras lo ocurrido habían decidido no subirse a esos trenes por temor a la situación.

Pese a los 5,34 millones de movimientos previstos por la DGT, el corte de la alta velocidad Madrid-Andalucía desde el alcance del día 28 que dejó más de 69 fallecidos, el corredor más demandado permanece sin servicio y Renfe mantiene bloqueada la venta hasta el 13 de diciembre.

El trasvase a carretera y avión ha sido inmediato, con los 3.500 refuerzos de Socibus agotados en minutos, 520 plazas extra de Iberia con tope de 99 euros y la DGT vigilando la sobrecarga hacia Andalucía, mientras en Sevilla la ocupación hotelera ha caído del 90 al 50% en un puente que normalmente recibía 10.000 viajeros diarios en AVE, lo que explica que en corredores del norte y levante que sí operan muchos trenes vayan hoy con plazas libres.