Precio de la luz hoy, jueves 18 de junio, por horas: ¿cuándo es más barata?
La luz se abarata hoy con respecto a los datos del día de ayer pero se mantiene en valores altos
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Este jueves 18 de junio, el precio medio al que se encuentra la electricidad en el mercado se sitúa en los 92,64 euros por megavatio hora (MWh). Este valor nos puede ser de utilidad para establecer una referencia para los consumidores de cara a planificar algunas tareas del hogar, como poner la lavadora, cuándo apagar la televisión o encender el aire acondicionado.
Unos datos que reflejan una pequeña bajada con respecto al día de ayer, gracias al tope del gas. Asimismo, es de vital importancia recalcar que estas cifras no son un espejo del coste final que paga cada uno de los consumidores de luz, ya que la factura incluye impuestos, cargos y peajes.
¿Cuándo será más barata la luz hoy?
El tramo horario donde el precio de la luz será más económico hoy se sitúa entre las 13:00 y las 14:00, con un valor de 17,68 €/MWh. Cabe destacar que los precios negativos o cercanos del mercado no significan que para el usuario final sea gratis, debido a que en la factura se tienen en cuenta otras variables como las mencionadas previamente.
Por contra, las horas más caras las encontraremos a última hora del día, cuando de 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz alcance los 138,90 €/MWh. En ese momento del día, los usuarios deben ser más precavidos a la hora de utilizar electrodomésticos de alto consumo o de dejar alguna luz o la TV encendida antes de ir a dormir.
Es de vital importancia entender que este tramo de mayor valor coincide con el momento en el que prácticamente la totalidad de las personas se encuentran en casa, por lo que se recomienda vigilar más detenidamente el uso de aparatos eléctricos en el domicilio.
Desglose del precio de la luz por horas hoy
- -00:00 – 01:00: 125,22 €/MWh
- -01:00 – 02:00: 118,43 €/MWh
- -02:00 – 03:00: 120,35 €/MWh
- -03:00 – 04:00: 119,15 €/MWh
- -04:00 – 05:00: 122,80 €/MWh
- -05:00 – 06:00: 125,42 €/MWh
- -06:00 – 07:00: 129,42 €/MWh
- -07:00 – 08:00: 127,55 €/MWh
- -08:00 – 09:00: 116,54 €/MWh
- -09:00 – 10:00: 94,13 €/MWh
- -10:00 – 11:00: 61,16 €/MWh
- -11:00 – 12:00: 27,32 €/MWh
- -12:00 – 13:00: 28,23 €/MWh
- -13:00 – 14:00: 17,68 €/MWh
- -14:00 – 15:00: 20,66 €/MWh
- -15:00 – 16:00: 25,57 €/MWh
- -16:00 – 17:00: 47,66 €/MWh
- -17:00 – 18:00: 72,33 €/MWh
- -18:00 – 19:00: 81,07 €/MWh
- -19:00 – 20:00: 114,89 €/MWh
- -20:00 – 21:00: 127,34 €/MWh
- -21:00 – 22:00: 133,22 €/MWh
- -22:00 – 23:00: 138,90 €/MWh
- -23:00 – 24:00: 128,37 €/MWh