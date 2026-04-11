Las familias españolas acumulan un récord de casi 520.000 millones de euros en préstamos para vivienda y otros más de 116.000 millones en créditos para consumo, también récord. Según las últimas cifras publicadas por el Banco de España, los hogares suman más de 635.000 millones de euros en préstamos para vivienda y productos de consumo a cierre de febrero, justo cuando empezó la guerra en Irán.

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel la madrugada del 1 de marzo y la respuesta de Irán han desatado una escalada de la inflación que ha abierto la puerta a que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés si el conflicto se enquista. También se ha producido el consiguiente incremento del euríbor, índice al que están ligadas la mayoría de las hipotecas en España. En los primeros 10 días de abril ya roza el 2,8% -2,14% en abril de 2025-.

De acuerdo con las cifras de cierre de febrero del Banco de España, la cantidad de préstamos para vivienda ha aumentado en más de 3.000 millones en los dos primeros meses del año, elevando el total a los citados 520.000 millones de euros. Crecen a un ritmo del 4,1%.

Los créditos para la compra de artículos de consumo se disparan un 12,9% interanual en febrero y superan los 116.000 millones. Son 400 millones más que en enero y algo más que lo que había a cierre de 2025.

Esa es la deuda de las familias españolas para comprar viviendas y productos de consumo a las puertas del inicio de la guerra de Irán. De momento, el conflicto continúa y la inflación se ha disparado un punto en España, hasta el 3,3% en marzo.

En la eurozona, la inflación subió en marzo seis décimas y se situó en el 2,5%, superando por primera vez el objetivo del 2% marcado por el BCE para no pensar en una subida de los tipos de interés.

¿Subirá el BCE los tipos de interés de manera inmediata, complicando la situación de miles de familias españolas? El conjunto de los expertos del mercado ha emitido informes en los que apuestan claramente porque no habrá subida de tipos por parte del BCE en la reunión de abril, que se celebra a finales de mes. Tampoco lo hará la Fed norteamericana, que incluso podría bajarlos en la reunión de abril.

Pero cada vez más voces de analistas alertan de que, si el conflicto se enquista y la inflación sigue al alza, el BCE podría subir hasta dos veces a lo largo del año los tipos de interés, actualmente en el 2%. Ese escenario dejaría a miles de familias con préstamos más caros al mismo tiempo que los precios subirían.

De momento, Estados Unidos e Irán impulsan un alto el fuego y unas negociaciones para alcanzar la paz. Irán presiona con el estrecho de Ormuz, cobrando peajes, algo que Donald Trump, presidente de EEUU, ya ha advertido que no permitirá.