Plus Ultra cancelará todos sus vuelos a partir de las dos de la madrugada de este martes 17 de noviembre, con la única excepción de las conexiones que mantiene con Venezuela. Así lo confirman a OKDIARIO fuentes conocedoras de la decisión de la compañía, que aseguran que la aerolínea suspenderá todas sus operaciones fuera del país caribeño una vez despegue su último avión de la noche. La cancelación afectará también a todos los vuelos con billetes ya vendidos, por lo que los pasajeros que tengan reservas para el resto de destinos se verán afectados por la suspensión de las operaciones.

La decisión supone un nuevo golpe para la aerolínea rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros en 2021, que se encuentra en preconcurso de acreedores y todavía debe 51 millones a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Plus Ultra mantendrá exclusivamente sus rutas con Venezuela, las únicas que no generan pérdidas, según la documentación interna de la compañía, mientras deja en el aire la devolución del dinero público recibido hace cinco años.

La suspensión de los vuelos afecta a las conexiones que la compañía mantenía con países como Perú, Colombia y Argentina. No se trata únicamente de dejar de comercializar nuevos billetes, sino de cancelar también los vuelos que ya estaban vendidos, según confirman las fuentes consultadas por este periódico.

La decisión llega en plena crisis financiera de Plus Ultra, que reconoció ante los representantes de sus trabajadores que carece de capacidad económica para garantizar el suministro de combustible necesario para mantener su actividad.

Plus Ultra pierde 31 millones

En un comunicado remitido a los sindicatos, al que tuvo acceso OKDIARIO, la aerolínea justifica la suspensión de sus conexiones internacionales por la «incapacidad financiera» para mantener el suministro de combustible de sus aviones.

La compañía explica que el gasto real en combustible alcanzó los 104,83 millones de euros frente a los 69,13 millones inicialmente presupuestados. Esto supone una desviación de 35,70 millones, equivalente a un incremento del 51% sobre las previsiones iniciales.

El impacto sobre sus cuentas resulta especialmente grave. Entre febrero y agosto de 2026, Plus Ultra registró un resultado bruto de explotación (EBITDA) negativo de 31,08 millones de euros, una situación que la propia empresa describe como de «asfixia de liquidez» y que «hace inviable la compra programada de combustible».

Según los cálculos internos de la compañía, algunas conexiones, como Madrid-Bogotá-Cartagena y Madrid-Buenos Aires, generaban pérdidas de aproximadamente 150.000 euros mensuales por enlace.

Por este motivo, la aerolínea explica a sus empleados que se vio obligada a cancelar «los contratos y slots de rutas que generaban pérdidas directas de caja» por cada despegue.

Sin embargo, las conexiones con Venezuela quedan fuera de estos recortes. Los vuelos Madrid-Caracas y Canarias-Caracas constituyen las únicas rutas que seguirán operativas, aunque la compañía ya había reducido su frecuencia.

La vinculación de Plus Ultra con Venezuela se remonta a sus orígenes. Las conexiones con el país caribeño constituyeron uno de los pilares de su modelo de negocio y varios inversores venezolanos entraron en su capital a partir de 2017, entre ellos Rodolfo Reyes, actualmente fugado.

El mantenimiento de estas rutas coincide, además, con las investigaciones sobre el rescate público de la aerolínea y las presuntas actividades de intermediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una supuesta red internacional de tráfico de influencias. Estas investigaciones tratan de esclarecer, entre otras cuestiones, las posibles irregularidades relacionadas con la concesión de las ayudas públicas a Plus Ultra.

La SEPI perderá los 51 millones del rescate

La cancelación de las operaciones agrava la situación de una empresa que ya se encuentra en preconcurso de acreedores y que anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta potencialmente a la práctica totalidad de sus 679 trabajadores.

La compañía dispone inicialmente de tres meses para negociar con sus acreedores, con la posibilidad de solicitar una prórroga de otros tres meses. Entre estos acreedores figura la SEPI, que todavía tiene pendientes de recuperar 51 millones de euros correspondientes al rescate aprobado por el Gobierno en 2021.

Los intentos de encontrar un inversor que garantizara la continuidad de la aerolínea tampoco dieron resultado. Iberojet figuraba entre los candidatos favoritos para participar en una operación de salvamento, pero las negociaciones no fructificaron.

Esta situación deja al Estado ante dos escenarios especialmente delicados: asumir el control de Plus Ultra mediante la ejecución de las garantías o afrontar la posibilidad de perder una parte sustancial de los fondos públicos comprometidos.

La SEPI cuenta con una garantía sobre el 51% del capital de la aerolínea después de que venciera el plazo para devolver el primer tramo del préstamo, correspondiente a 19 millones de euros.

Hasta la fecha, la compañía presidida por Hugo Castaño, que sustituyó al investigado Julio Martínez Sola, únicamente devolvió 12 millones de euros en concepto de intereses.

La situación resulta especialmente comprometida porque la aerolínea recibió los fondos públicos precisamente para garantizar su viabilidad y mantener su actividad. Cinco años después, Plus Ultra acumula pérdidas millonarias, afronta un proceso de reestructuración de su deuda y suspenderá prácticamente todas sus operaciones comerciales.

La decisión de cancelar incluso los vuelos ya vendidos supone un nuevo deterioro de su capacidad operativa y comercial, mientras la empresa trata de negociar una salida con sus acreedores.

Desde las dos de la madrugada de este martes, Plus Ultra quedará reducida a sus conexiones con Venezuela, el único mercado que mantiene operativo y el único que, según sus propias cuentas, no genera pérdidas directas. Entretanto, el futuro de los 51 millones de euros que todavía debe al Estado permanece sin resolver.