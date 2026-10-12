El cerebro financiero de Plus Ultra acusado de blanquear dinero con casas de lujo en Mallorca declara esta semana

Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúan a Verhoeven en el eje de una compleja arquitectura financiera opaca. Y es que el presunto prestamista figura vinculado directamente a la sociedad llamada Gerencia Deep SL, domiciliada en Baleares y dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios y casas de lujo por cuenta propia y a la construcción de edificios.

La sociedad se constituyó en un despacho de abogados ubicado en la Avenida Calonge de la lujosa localidad mallorquina de Cala d’Or. Verhoeven aparece como cliente de este despacho de la costa sureste de Mallorca. La empresa se creó el 27 de enero de 2020 y todavía consta como activa. Verhoeven ha ejercido de administrador solidario junto a Lorena Rendón Gallego.

La comparecencia se produce semanas después de que el investigado fuera localizado y arrestado en Alemania a mediados de septiembre. Tras su extradición a España, ingresó de forma provisional en la prisión madrileña de Soto del Real. Posteriormente, compareció ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, donde optó por acogerse a su derecho constitucional a no declarar.

Tras esa primera vista, el magistrado decretó su puesta en libertad provisional, aunque acompañada de severas medidas cautelares: la retirada inmediata del pasaporte, la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional y la obligación de personarse en el juzgado cada 48 horas.

En esta causa también figura como imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien las investigaciones señalan como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias ligada al rescate estatal de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.

Los informes policiales que sustentan las resoluciones de Calama apuntan a la existencia de una presunta organización criminal con operaciones ramificadas en España, Francia y Suiza dedicada de forma continuada al blanqueo de capitales. Esta red habría estado gestionada de forma directa por Leendert Verhoeven en colaboración con Luis Felipe Baca, otro empresario vinculado a las pesquisas que fue arrestado en la isla caribeña de Aruba.

Dentro de este esquema, el ex consejero de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, actualmente en paradero desconocido, figura como «presunto cliente» de la estructura. Según reflejó el propio juez en la orden internacional de detención librada contra el financiero, Verhoeven empleó presuntamente su entramado societario internacional para canalizar transferencias de fondos desde el extranjero hacia las cuentas de la compañía aérea, enmascarando las operaciones bajo el pretexto de supuestos contratos de inversión o de préstamos.

La investigación atribuye a Verhoeven un papel clave en la operativa logística del fraude, identificándolo como la figura principal encargada de dar cobertura a la organización mediante la generación de facturación falsa a través de un abanico de sociedades internacionales.

Según los datos recopilados por los investigadores, Reyes habría ordenado que parte de los fondos ingresados en la tesorería de la compañía aérea se transfirieran de manera inmediata a tres sociedades instrumentales bajo el control de Verhoeven.

A partir de ese punto, el dinero habría sido redirigido hacia cuentas bancarias opacas repartidas en diversas jurisdicciones de baja tributación o confidencialidad bancaria, concretamente en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.

Con estos antecedentes sobre la mesa, la citación de este viernes ante el juzgado resulta crucial para el avance de las diligencias, en las que a Verhoeven se le investiga por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.