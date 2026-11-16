El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha advertido que España «no puede permitirse situaciones como la vivida hace unos días, con el propio gobierno alentando a una huelga que apenas ha tenido seguimiento». Frente a ello, ha dejado claro que lo que reclaman y exigen los empresarios es que España «vuelva a la senda de la estabilidad, del diálogo y la confianza para seguir avanzando». En ese mismo sentido, ha advertido, finalmente, que un país que «aparece atrapado en el conflicto y la incertidumbre genera desconfianza y puede frenar decisiones de inversión».

Carlos Baño se ha manifestado así en su intervención en el transcurso de la Noche de la Economía Alicantina, celebrada en Torrevieja. Un histórico evento del que la de este lunes ha sido su 51.ª edición. La Noche de la Economía Alicantina está organizada por la Cámara de Comercio de Alicante. Y a la celebración de la misma, en el Auditorio de Torrevieja, ha asistido, entre otros, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

La Noche de la Economía Alicantina estaba convocada para el pasado mes de octubre, pero se aplazó en señal de luto por la catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo), que se cobró 69 vidas humanas y tras la que dimitió el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha puesto en valor en su intervención el dinamismo de las empresas de la provincia, frente a lo que ha recordado: «Somos la quinta provincia por tamaño de la economía y la número 45 en riqueza por habitante».

En esa misma línea ha hecho hincapié en que el pasado año 2025, el Estado invirtió 37 euros por cada habitante de la provincia de Alicante frente a una media de España de 194 euros de inversión por habitante. «A principios de siglo, Alicante estaba en el puesto 12 de 52 provincias en inversión del Estado. Hoy, estamos en el puesto 51. Sí. Los penúltimos».

Y en una clara alusión al Gobierno, ha destacado también que «llevamos tres años sin Presupuestos Generales del Estado (PGE)». Y que cada «cada prórroga es un nuevo bofetón a nuestras aspiraciones; un nuevo torpedo a la línea de flotación de la provincia».

Carlos Baño ha adelantado también que los empresarios de la provincia de Alicante pedirán al próximo gobierno seis cosas concretas «que se puedan ver y medir». Y que son el agua, en clara referencia al trasvase Tajo-Segura; un tren que conecte la ciudad de Alicante con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández; la segunda pista también para ese mismo aeropuerto; que Alicante reciba para inversiones en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) la inversión que le corresponde por habitante; una financiación justa y tener voz en el próximo gobierno, porque según ha expresado Carlos Baño, en el actual de Pedro Sánchez, no hay un solo ministro ni secretario de Estado: «Una provincia con más de dos millones de habitantes merece estar en la mesa donde se decide».

Baño ha destacado que Alicante «no pide privilegios, exige justicia, una financiación acorde con lo que aportamos y las infraestructuras que necesitamos para seguir creciendo». «Ha llegado el momento de demostrar si están en Madrid para defender nuestra tierra o solo para obedecer a sus partidos», ha sentenciado el presidente de Cámara Alicante.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado al Gobierno de España, también, una inversión «a la altura de lo que aporta la provincia de Alicante», a la vez que ha reivindicado las infraestructuras y recursos para que este territorio siga creciendo. Ha reivindicado el trasvase Tajo-Segura; un aeropuerto «a la altura de los 20 millones de pasajeros que ya recibe» el actual, para lo que ha considerado necesaria la segunda pista. Y ha reclamado al Gobierno «de una vez, una fecha» para el Corredor Mediterráneo.

Pérez Llorca ha subrayado que Alicante «no es la periferia de nada. Es peso. Es potencial. Es motor». Finalmente, ha advertido que la Comunidad Valenciana «fuerte solo es posible si Alicante está fuerte».

Por lo que respecta a los premiados en la Noche de la Economía Alicantina, la máxima distinción, la Medalla de Oro y Brillantes, ha sido para Eduardo López Pérez.

El premio a la internacionalización ha recaído en Antonio Marco; el premio al Comercio en Repuestos Serca; el premio a la Propiedad Intelectual en Rolser; el premio a la Industria Cerámica, en Cerámica Mayor; el premio a la Innovación Empresarial en Embention; y el premio al Turismo, en El Plantío Golf Resort.