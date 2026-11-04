La Cámara de Comercio de Alicante celebra su 140 aniversario con un concurso provincial de villancicos escolares

El concurso está abierto a todos los centros educativos de la provincia y podrán participar tanto a través de coros ya constituidos como mediante agrupaciones creadas específicamente para esta ocasión. Cada centro podrá presentar una única candidatura bajo la coordinación de un docente o representante designado. Para ello, los centros disponen de la letra y de la composición musical original, que pueden utilizar como base para desarrollar una interpretación creativa y personalizada. Los colegios podrán interpretar el villancico en castellano, valenciano o inglés, e incluso combinar los tres idiomas. Además, se admitirán diferentes estilos musicales, arreglos propios, acompañamientos instrumentales o interpretaciones a capela, siempre manteniendo el título original de la obra y las referencias a los sectores productivos de la provincia presentes en la canción.

La Cámara ha establecido tres premios destinados a los centros ganadores: 3.000 euros para el primer clasificado, 2.000 euros para el segundo y 1.000 euros para el tercero. El jurado estará integrado por profesionales vinculados a los ámbitos musical, educativo y cultural, que valorarán aspectos como la calidad musical, la interpretación, la creatividad y el trabajo conjunto del alumnado. Las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo 30 de noviembre de 2026.

Con esta convocatoria, la Cámara de Comercio de Alicante traslada la celebración de su 140 aniversario al conjunto de la sociedad alicantina, acercando esta efeméride y los sectores productivos de la provincia a las nuevas generaciones a través de valores como la creatividad, la convivencia, el trabajo en equipo y el arraigo al territorio.

Los interesados pueden consultar toda la información e inscripciones en