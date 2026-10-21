Cámara y Ayuntamiento firman el convenio para la gestión del Bono Comercio 2026 en Alicante

Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio, y Luis Barcala, alcalde de Alicante, han firmado este miércoles el convenio de colaboración para la gestión del Bono Comercio de este año, que inyectará casi cuatro millones de euros al comercio local de la ciudad y a las economías familiares. La firma se ha llevado a cabo en la sede de la institución cameral. La campaña de Bono Comercio está impulsada por la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, con una aportación de la entidad provincial de 1.989.076 euros para subvencionar el 50% de cada bono.

El programa cuenta con tres tipos de destinatarios: el bono Sénior, el Joven y el General. El primero de ellos, para mayores de 65 años, cuenta con una dotación de 300.000 euros y se podrá adquirir de forma presencial durante cinco días, del 26 al 30 de octubre, en horario de mañana, de 08:30 a 14:30 horas, en el Centro Municipal de Consumo (CERCA) todos los días y en los centros sociales Felicidad Sánchez el lunes 26 de octubre, en Isla de Cuba el 27 y en Playas el 28.

El Bono Joven, dirigido a menores de 30 años, se pone a la venta del 28 al 30 de octubre de forma online en la página web www.bonocomercioalicante.es y está dotado con 200.000 euros. En cuanto al Bono General, dirigido al resto de la población, se va a poder adquirir también de forma online a través de la plataforma www.bonocomercioalicante.es, del 2 al 6 de noviembre; cuenta con una dotación de 1.489.076 euros. A este importe podrá incorporarse el remanente sobrante de los bonos senior y joven, en caso de que lo hubiese.

El presidente Baño ha puesto en valor al sector del comercio y ha afirmado que «con esta campaña, la Cámara vuelve a ser, un año más, esa herramienta útil para colaborar con todas las administraciones -tanto locales como provinciales, autonómicas y nacionales-. Como corporaciones de derecho público, somos los intermediarios entre la administración y los sectores productivos. Un ejemplo más de la necesidad de la colaboración público-privada con el único objetivo de fomentar el consumo de proximidad, dinamizar la actividad económica de la ciudad de Alicante y trabajar por las economías familiares».

«Esta campaña, que este año es la de mayor cuantía desde que se puso en marcha, está destinada a potenciar las compras en el comercio local, a apoyar a los hogares a paliar los efectos de la inflación y a promover la reactivación económica del tejido comercial y el consumo en nuestras tiendas de proximidad», ha explicado Barcala.