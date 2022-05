El plazo de aceptación de la OPA de FCC sobre el 24% de Metrovacesa concluye el 14 de junio

El plazo de aceptación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones lanzada por FCC Inmobiliaria sobre el 24% del capital de Metrovacesa ha comenzado este lunes 30 de mayo y se extenderá hasta el próximo 14 de junio. Así lo ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras constatar que se han cumplido los requisitos necesarios para dar comienzo al periodo de 15 días durante el cual los accionistas que deseen acudir a la oferta puedan vender sus acciones a FCC.

Los títulos de la promotora inmobiliaria cotizan ahora a 7 euros en Bolsa, un precio inferior a los 7,2 euros que ofrece FCC. No obstante, un análisis de Banco Sabadell recomienda no aceptar la oferta, al considerar el precio bajo. «No nos preocupa que no llegue mejora, porque estimamos que Metrovacesa puede pagar 680 millones de euros en dividendos en los próximos cuatro años, lo que equivale al 57% de la capitalización, por lo que estamos cómodos con el perfil de generación de caja de la compañía en solitario», señalan desde la entidad.

Según el folleto de la OPA publicado en la CNMV, FCC no renunciará a estar presente en el órgano de administración de Metrovacesa una vez culmine la OPA, después de que la constructora controlada por el magnate mexicano Carlos Slim no haya descartado ejercer, de forma individual o con otros accionistas, el derecho de representación proporcional.

Si la oferta es aceptada al completo, la filial inmobiliaria del grupo FCC, que es la entidad que ha lanzado la oferta, podrá alcanzar una participación máxima del 29,4% del capital de la promotora, incluyendo el 5,4% del que ya es titular. Teniendo en cuenta que la promotora tiene 12 miembros en su consejo, esa representación proporcional supondría más de tres consejeros para FCC, según informa Europa Press.

En cualquier caso, la compañía ha asegurado que no tiene planes para promover cambios en la estructura, composición y funcionamiento de los órganos de administración, dirección y control de Metrovacesa, y por lo tanto no tiene intención, inicialmente, de proponer o solicitar la designación de representantes en su consejo de administración.

Planes de FCC

Igualmente, al tratarse de una participación inferior al 30%, FCC considera esta operación como una oportunidad de inversión, sin tener capacidad para realizar cambios en las actividades, objetivos, actuaciones y estrategia de Metrovacesa.

En este sentido, tampoco tiene planes de promover o proponer modificaciones de su política de dividendos, en el sentido de repartir, al menos, el 80% de la generación de flujo de caja libre en cada año.

FCC defiende en el folleto que el objetivo de esta transacción es «consolidar un grupo inmobiliario sólido y de gran dimensión, con mayor eficiencia de gestión derivada de las sinergias operativas y financieras que permiten aprovechar las oportunidades de crecimiento del sector», al mismo tiempo que diversificar el riesgo y la presencia de FCC Inmobiliaria en la geografía española.