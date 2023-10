Una de las formas más sencillas y efectivas de cambiar el aspecto de tu comedor es renovar tu vajilla. Y si quieres hacerlo con estilo y sin gastar mucho dinero, te tenemos una propuesta irresistible: los platos negros de diseño al 50% de descuento que están triunfando en Maisons du Monde. ¿Quieres saber más sobre esta oferta increíble? Sigue leyendo y te lo contamos todo porque se trata de unos platos que se agotan por momentos y sabiendo que se acercan fiestas como la Navidad, seguro que querrás tenerlos en tu mesa.

Los platos negros de diseño al 50% de descuento en Maisons du Monde

Si estás buscando renovar tu vajilla con un toque de elegancia y sofisticación, no puedes perderte la oferta que tiene Maisons du Monde en sus platos negros de gres. Se trata de una colección de platos hondos, llanos y de postre, con un diseño minimalista y moderno, que harán las delicias de tus comensales y entre estos, son los hondos los más deseados que se venden ahora a mitad de precio.

Los platos negros de gres de Maisons du Monde están fabricados con un material resistente y duradero, que soporta tanto el microondas como el lavavajillas. Además, tienen un acabado ligeramente brillante que les da un aspecto muy original y chic. Su color negro combina con cualquier tipo de mantel, cubertería y cristalería, y aporta un contraste muy atractivo con los alimentos.

Lo mejor de todo es que estos platos negros de gres están ahora con un descuento especial en la web de Maisons du Monde, por lo que puedes hacerte con el pack de seis platos hondos a un precio que no te vas a creer. Estos platos hondos de gres negro tienen unas dimensiones de 20 x 20 x 5 cm y un peso de 0.531 kg, y cada un de ellos cuesta solo 2,75 euros, ya que el pack se ha rebajado a 16,50 euros. Un precio irresistible para un tipo de plato que no puede faltar en tu mesa, especialmente las grandes ocasiones.

No esperes más y aprovecha esta oportunidad única para renovar tu vajilla con los platos negros de gres de Maisons du Monde. Son unos platos de diseño, prácticos y versátiles, que te servirán tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Además, son muy fáciles de limpiar y almacenar. No lo dudes y haz tu pedido antes de que se agoten. ¡Te aseguramos que no te arrepentirás!.