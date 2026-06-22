La plantilla de Airbus España covoca una huelga desde el 1 de julio que durará un mes

La plantilla de Airbus España ha convocado una huelga que empezaría el 1 de julio y que se extendería hasta el día 31 del mismo mes, según explican fuentes sindicales a OKDIARIO. Estas acciones afectarían a todo el territorio nacional, por lo que se verían involucrados todos los centros de trabajo de España y las tres divisiones de nuestro país: Airbus Defensa y Espacio, Airbus Operaciones y Airbus Helicópteros.

En el documento en el que se convoca la huelga se indica que «la fecha designada para el inicio de la huelga será el 1 de julio de 2026 desde las 00:00 horas y se prolongará hasta el 31 de julio a las 23:59 horas». Mientras que en cuanto a la modalidad de la huelga se específica que «se llevará a cabo durante todas las jornadas laborales que discurran entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de julio de 2026, y se desarrollará durante todas las jornadas y horarios».

Por el momento, según fuentes sindicales, desde la compañía Airbus todavía no se han pronunciado con respecto a la convocatoria de huelga, pero «los trabajadores se encuentran a la espera del acto de mediación en el SIMA previo a la huelga, que tendrá lugar pronto».

Las mismas fuentes señalan que «se espera que haya mucho seguimiento de esta huelga porque se percibe bastante hartazgo desde la plantilla».

La plantilla de Airbus España está muy disgustada por las modificaciones que se han producido en sus días de teletrabajo, además de que no se han escuchado las peticiones de subidas salariales de los empleados y, finalmente, la cifra de la subida del salario se ha aplicado de forma unilateral, es decir, la que quería la empresa y sin negociar. Otra de las cuestiones que preocupa a los trabajadores es que sus condiciones laborales cambien cuando se produzca la fusión espacial que va a tener lugar entre Airbus, Thales y Leonardo.

Subidas salariales y teletrabajo

Las fuentes indican que «las subidas salariales no se han negociado, lo que ha hecho la empresa ha sido imponer unas subidas». «Los trabajadores pedían que las subidas de salario estuvieran ligadas a la referencia del IPC, entonces les han dado una subida de un 3% para el 2026, y sus peticiones rondaban el 4%. Y luego para el año 2027, la empresa ha ofrecido una subida del 2%, que efectivamente los trabajadores no han aceptado porque supone una modificación sustancial del convenio».

Con respecto al teletrabajo, «antes los trabajadores tenían un contrato firmado de teletrabajo de dos días, incluso pudiendo llegar a tres. Y ahora la directiva de Airbus ha comunicado que, a partir de septiembre, el teletrabajo va a pasar a ser sólo un día a la semana. Por tanto, se impone una presencia obligatoria en la fábrica de cuatro días».

Mientras que la fusión espacial que va a tener lugar entre Airbus con Thales y Leonardo a través de una Joint Venture, el conocido como Proyecto Bromo, empezaría a funcionar en el mes de septiembre de 2027.

Ante la creación de esta Joint Venture algunos trabajadores de Airbus «se encuentran preocupados porque quieren mantener las mismas condiciones y derechos a raíz de la fusión», aclaran. Asimismo, otra de las peticiones de los trabajadores sería que aunque se les pase a trabajar a esta Joint Venture puedan seguir perteneciendo a Airbus y conservar su antigüedad, «que se les dé la oportunidad de poder permanecer en la compañía raíz, que es Airbus», defienden.