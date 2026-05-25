La visita del papa León XIV a España incluye que pasa por la ciudad de Barcelona y para ello se trasladará a toda la comitiva formada por los obispos españoles e italianos en un tren Iryo personalizado, ya que no se ha elegido para este viaje un tren de Renfe. Sin embargo, todo el éxito de la compañía por ser la encargada de este viaje tan importante choca con las condiciones actuales en las que se encuentran los trabajadores de Iryo. La causa es que fuentes conocedoras de la situación denuncian que «están bajo mínimo de personal» y, que incluso, desde la compañía de trenes italiana les han pedido «a varios empleados trabajar voluntariamente algunos días que después se les devolverán en días libres en junio u otros meses, es decir, una reasignación de turnos».

Mientras que desde la compañía Iryo aseguran que «este trayecto es un motivo de orgullo y una oportunidad muy especial y, de hecho, muchos de nuestros empleados han mostrado su interés en participar en este servicio extraordinario».

Asimismo, Iryo continúa con su proyecto de expansión en España durante este verano, ya que en esas fechas tienen que llegar a nuestro país los 3 trenes que compró la compañía en diciembre de 2025, y que supuso una inversión de más de 100 millones de euros.

Se espera que estos trenes lleguen «en principio, uno en junio, otro en agosto y el último en septiembre», según indican fuentes del sector, además de que también han explicado que en «junio se va a realizar la incorporación de unos 30 nuevos compañeros para trabajar en estos trenes».

Los obispos evitan Renfe para viajar

El Papa vendrá a España del 6 al 12 de junio de 2026. Así, el pontífice realizará un viaje apostólico que incluirá paradas oficiales en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. En concreto, en el caso del traslado de los obispos que van a ir desde Madrid a Barcelona para seguir al Papa en su recorrido se van a desplazar en un tren Iryo personalizado para la ocasión.

Una situación que llama la atención, ya que al tratarse de una visita institucional, lo normal es que Renfe, la empresa que es propiedad del Gobierno, se hubiera encargado de flotar este tren. Sin duda, una situación que demuestra que todavía existe una desconfianza hacia los servicios de trenes públicos, porque en el caso de Barcelona ha habido muchos problemas con el servicio de Rodalies. No obstante, también es posible que se haya encargado de esta tarea Iryo al tratarse de una empresa de origen italiano.

De esta forma, Iryo trasladará a los obispos españoles el próximo 9 de junio desde Madrid a Barcelona, en un tren personalizado, que incluirá asientos de piel con más espacio y un menú adaptado.

Por su parte, Renfe ha anunciado que Cercanías Madrid prepara la visita del Papa León XIV con un importante aumento de su capacidad y un dispositivo especial de seguridad y atención al viajero. Sin embargo, desde Renfe han indicado a OKDIARIO que la capacidad de este despliegue «no se va a anunciar hasta los próximos días».