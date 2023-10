Los buenos datos que ha registrado MG desde su desembarco en Europa ha provocado que el fabricante de coches chino se plantee la construcción de una factoría en el Viejo Continente. Además, con la puesta en marca de una fábrica europea, la marca podría evitar los aranceles impuestos por Bruselas al envío de coches desde China, que ahora se sitúan en el 10%, cifra que amenaza con aumentar por la guerra comercial desatada entre ambos continentes.

Por el momento, se desconoce cuál será el país elegido para albergar una instalación para la producción de coches eléctricos de MG. La compañía china aún tiene que elegir, pero España, tal y como ha confirmado Pedro García, vicepresidente de MG España, en una entrevista para OKDIARIO, es una «sería candidata».

Encuentro en el que el directivo de MG, Pedro García, ha explicado a este diario cuál está siendo la evolución del fabricante automovilístico en el mercado español y los retos a los que se enfrenta la compañía.

Pregunta: ¿Veremos una fábrica de coches de MG en Europa tras los buenos datos que acumula la marca? ¿España está entre los candidatos para optar a la inversión?

Respuesta: En julio de este año, el presidente mundial de SAIC anunció que ya tiene sentido la producción local de vehículos eléctricos porque la previsión de ventas es que la región de Europa supere las 200.000 unidades este año. España, lógicamente, es una candidata seria a la producción local porque es el segundo productor de Europa y porque tenemos una industria de la automoción muy competitiva, pese a que los centros de decisión de las marcas de automoción de los fabricantes no están en España, sino que están en Wolfsburg, en París, en Stuttgart o en Detroit. Con lo cual, en este caso, sería el centro de decisión en Shanghái.

P: Bruselas ha lanzado una investigación contra los subsidios de China para la producción de coches eléctricos, ¿cómo os afecta esta decisión de Europa?

R: MG es una marca británica centenaria, que adquirió el grupo SAIC hace 17 años, con producción en China. Nosotros apoyamos plenamente todas las iniciativas que han surgido desde la Comisión Europea (CE) para investigar este asunto y lo que queremos es que se esclarezca cuanto antes. Nosotros lo apoyamos, en línea con la posición de la patronal de los fabricantes de coches Anfac, que también defiende la apuesta del Gobierno chino por el desarrollo y la innovación de la tecnología eléctrica en todo el proceso de valor, al igual que ha hecho Estados Unidos en los últimos años y donde Europa se ha quedado atrás.

Pedro García MG: «Con estas 30.000 unidades vendidas en 2023, estaremos superando el 3% de cuota de mercado en el acumulado del año»

P: Investigación motivada por los bajos precios con los que están entrando las marcas chinas en el mercado europeo, ¿por qué sois capaces de ofrecer unos precios mucho más asequibles que el resto de marcas?

R: Hay un informe de la OCU, que se publicó a principios de este año, que reflejaba que las marcas de media han subido en los últimos cinco años un 40% el precio de sus coches y de hecho, de estos 40 puntos de subida porcentuales, 30 han tenido lugar en los últimos tres años, después del impacto del Covid-19. En cambio, nosotros nos situamos como estaban ellos antes de la pandemia, con lo cual somos más competitivos y estamos cubriendo ese gap de precios que otras marcas han dejado.

Otras fabricantes lo que están haciendo es, y como habrás podido observar en los informes de resultados de todas las europeas, japonesas y coreanas, aumentar beneficios y mejorar la rentabilidad para favorecer a los accionistas. Nosotros lo que queremos es beneficiar a nuestro cliente final.

P: ¿Qué previsiones tiene MG para 2023?

R: En el acumulado del año, llevamos matriculados 20.000 coches y ambicionamos alcanzar las 30.000 unidades en 2023. Unas cifras que superan los objetivos marcados al inicio del año, cuando arrancamos con la idea de vender unos 15.000 vehículos. Actualizamos esa previsión a cierre del primer trimestre con 20.000 operaciones, pero con el éxito de ventas que estamos teniendo con el MG ZS, coche de moda en los meses de agosto y septiembre en el mercado español, tras situarse como modelo más vendido, duplicaremos la cifra inicial.

Entonces, nosotros, ya con estas 30.000 unidades vendidas en 2023, estaremos superando el 3% de cuota de mercado en el acumulado del año en España, con meses de 4% como es el caso de agosto y septiembre.

Pedro García (MG): «Existimos como marca sólo desde hace dos años y medio, tiempo en el que hemos generado 800 empleos directos»

P: ¿Estos resultados se mantendrán también en 2024?

R: Actualmente, no tenemos un objetivo fijado para el año 2024. En 2023, llevamos ya 20.000 coches vendidos y nos quedan otros 10.000 de aquí a fin de año, lo que refleja que estamos ganando tracción en el mercado y en el próximo ejercicio continuaremos con la senda de crecimiento que arrancamos el año pasado, notoria a partir de octubre, en el que ya superamos el 1% de cuota de mercado.

Desde el año que viene vamos a lanzar diez modelos, de los cuales tres son híbridos a un precio imbatible, con respecto a la competencia, en cuanto a relación calidad precio.

P: ¿Por qué MG apuesta por los concesionarios para la comercialización de sus coches cuando el resto del mercado pasa por otros modelos de negocio?

R: Los concesionarios son una pieza indispensable en nuestra estrategia por nuestra apuesta por la cercanía y el trato con el cliente final, bien sea particular, bien sea de empresa. Existimos como marca sólo desde hace dos años y medio, tiempo en el que hemos generado 800 empleos directos en los concesionarios, tanto en ventas como en posventa y otros 2.500 empleos indirectos gracias a las financieras con las que trabajamos, las empresas logísticas, las gestorías que matriculan a los coches, las aseguradoras, etcétera.

Con lo cual, todo eso genera no solamente riqueza para el concesionario y rentabilidad para la concesión, sino riqueza a nivel de toda España y no deja de ser empleo que antes no existía.