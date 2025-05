El palo que llega a tu factura de la luz en junio: las personas que van a pagar el doble por el apagón

El Gobierno de Pedro Sánchez y la Red Eléctrica Española de la socialista Beatriz Corredor siguen sin dar a conocer los motivos del histórico apagón que dejó a España sin luz ni red de telecomunicaciones el pasado lunes 28 de abril. Esto puede tener consecuencias fatales para el precio de la luz, que puede subir en los próximos meses. Un experto ha situado el mes de junio como la fecha en la que habrá una gran subida en la factura de la luz. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el aumento del precio de la luz.

Ya han pasado dos semanas del histórico apagón que dejó a España sin luz durante horas y desde el Gobierno aún no saben el origen de esa caída de 15 gigavatios que desconectó al sistema eléctrico español del resto de Europa. Pedro Sánchez dijo ante los medios de comunicación que no descartaba «ninguna hipótesis» y hasta la fecha no hay ninguna explicación clara sobre el suceso. Sí que se ha filtrado que desde el Ejecutivo han encargado un informe a la Unión Europea para dictaminar lo ocurrido y la Red Eléctrica española está elaborando un estudio propio.

Este apagón, como suele ser habitual en estos casos, puede tener consecuencias negativas en el bolsillo de los españoles. Para este verano se espera una subida en el precio de la luz, que desde enero ha subido hasta un 22% por el cambio del 10% al 21% confirmado por el Gobierno desde el 1 de enero. Ya en los primeros días de mayo los costes del servicio de ajuste han llegado a valores sin precedentes, desde que hay registros, con una media diaria de 30 euros por megavatio hora.

Según informa El Periódico de la Energía, un medio especializado en la materia, el incremento del precio ha sido «por el uso masivo de las llamadas restricciones técnicas al Programa Base de Funcionamiento, un tipo específico de servicio de ajuste que se activa inmediatamente después del mercado diario (el Pool de OMIE)». «Estos mecanismos son necesarios para garantizar la estabilidad del sistema cuando las condiciones reales de generación y demanda difieren de las previstas», indica.

Así subirá la factura de la luz

Los españoles se tienen que preparar para una subida en la factura de la luz durante el verano y de ello ha advertido en una entrevista en la COPE Roberto Cavero, responsable del área de Distribución y Mercado Energético en ATRAE Foro de Energía. «Va a subir», ha confirmado este experto en la materia, que deja claro que el precio del megavatio hora rondará los 40 euros en junio, tocará los 65 en agosto y llegará hasta los 73 en septiembre en registros que casi duplican a lo que se pagaba en los últimos meses. Roberto Cavero deja claro que los motivos pueden ser «la demanda estival, unida a una menor producción hidráulica y eólica».

Esta subida en el precio de la factura de la luz afectará de forma distinta según la tarifa contratada, ya que los que tengan la tarifa regulada (PVPC) notarán la subida al momento, mientras los contratos fijos llegarán con la siguiente renovación. «Estos podrían enfrentarse a renovaciones más caras», dijo sobre los que tengan contratos fijos en el mercado libre.

Sobre las causas del apagón, este experto también pone el foco en las renovables y la capacidad de almacenamiento. «Las renovables, sin almacenamiento suficiente, pueden comprometer el sistema, como ya hemos visto», indicó, a la vez que dejó claro que «la nuclear es un complemento esencial para las renovables; aporta respaldo sin depender de terceros países como el gas».

Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue con su política de ataque contra la energía nuclear y, pese al histórico apagón, sigue adelante con el plan de cierre de centrales nucleares que pasa por acabar con la central de Almaraz I en 2027, Almaraz II en 2028, además de Ascó I y Cofrentes en 2030. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ya dejó claro hace unos días que el cierre de estas plantas nucleares podría aumentar un 25% los precios de la electricidad en el futuro, como ya sucedió en su día en Alemania.