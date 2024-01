OHLA suma 835 millones de euros en contratos en EEUU

OHLA, a través de su filial estadounidense Judlau Contracting, se ha adjudicado un nuevo contrato en Illinois por 305,7 millones de euros (323,8 millones de dólares). Con éste ya son 21 los proyectos que la compañía ha llevado a cabo para Illinois State Toll Highway Authority (ISTHA) desde que inició su actividad en el Medio Oeste de Estados Unidos en 2014.

Con este nuevo proyecto, la compañía refuerza su cartera en Estados Unidos en cerca de 835 millones al sumar esta adjudicación a la recientemente anunciada en Nueva York por importe de 528,0 millones. Con esta última, OHLA, también a través de su filial JUdlau, realizará mejoras en el metro de la ciudad en un total de 13 estaciones.

Alcance del contrato en Illinois

El alcance del contrato de Illinois, situado en la autopista Tri-State Tollway (I-294) en dirección sur, en concreto, en el enlace I-290/I-88, contempla trabajos de demolición y excavación, la construcción de 13 nuevos puentes de vigas de acero y hormigón prefabricado, y la retirada del pavimento y colocación de hormigón nuevo para cerca de 4 km de calzada y arcén en dirección sur.

Asimismo, se llevará a cobo la retirada y sustitución de cerca de 17.100 metros cuadrados de nuevo muro de atenuación del ruido y la construcción de cerca de 17.000 metros cuadrados de muro de contención. El equipo de Judlau también realizará mejoras de drenaje y servicios públicos, infraestructura del Sistema de Transporte Inteligente, sistemas de iluminación temporales y permanentes, medidas de control de la erosión y mejoras paisajísticas. A ello se sumará, entre otros aspectos, la colocación de señales y el mantenimiento de las operaciones de tráfico.

Con estas actuaciones se mejorará la seguridad de los desplazamientos en un tramo por el que circulan más de 300.000 vehículos cada día. El enlace I-290/I-88 en la I-294 es uno de los más importantes de la red de autopistas. No sólo para el tráfico local y de cercanías, sino también porque es una parte integral de la red regional de transporte de mercancías.

La filial de OHLA, Judlau, cuenta, en la actualidad con 13 contratos activos en la región central de EE UU incluidos importantes proyectos de reconstrucción de carreteras y puentes para clientes como Illinois Department of Transportation, City of Chicago y Metropolitan Water Reclamation District of Chicago.

EEUU un mercado estratégico para OHLA

OHLA inició su actividad en el mercado estadounidense en 2006. En estos momentos opera en Nueva York, Illinois, California, Maryland, Massachusetts y Florida.

Entre los contratos más destacados en el país se encuentran el Purple Line Light Rail, en Maryland, el mayor proyecto de su cartera adjudicado en UTE por un importe global de 2.210 millones de euros, actuaciones de mejoras en la accesibilidad en 13 estaciones en el metro de Nueva York con un importe de adjudicación de 528 millones de euros; el proyecto de diseño y construcción en Brooklyn (Nueva York) para mejorar la accesibilidad en la histórica estación de Borough Hall, las mejoras para renovar cinco estaciones de la Flushing Line en Queens (Nueva York), por cerca de 200 millones de euros y el South Corridor Bus Rapid Transit en Florida, proyecto que cuenta con un importe de adjudicación de más de 320 millones de euros.

OHLA ocupa el puesto 13 en el top 20 contractors by sector (Transportation) y el 17 en el top 50 Domestic Heavy Contractors, según la prestigiosa publicación Engineering News-Record (ENR).