Es oficial y ya está confirmado: la nueva ley de dependencia 2026 sube las ayudas y tu familia probablemente tiene derecho a cobrar más

En España son ya más de 1,7 millones las personas que reciben una prestación por dependencia. Algunas necesitan ayuda unas horas al día, mientras que otras requieren atención prácticamente constante. Y alrededor de muchas de ellas está la familia, que es la que termina ocupándose de buena parte de los cuidados y también de solicitar prestaciones o esperar una resolución de la Administración.

Para estos hogares, este verano deja novedades ya que el Congreso de los Diputados dio luz verde el 14 de julio de 2026 al proyecto que reforma las leyes de Dependencia y Discapacidad. Uno de los cambios que plantea es que recibir más cuidados no tenga que significar necesariamente abandonar la vivienda propia. La atención en casa, la asistencia personal y los recursos del entorno tendrán más protagonismo de modo que para 2026 y 2027 se han comprometido 6.200 millones de euros adicionales y la previsión es que el Estado llegue a cubrir en 2027 la mitad de la financiación pública de la dependencia. Y algunos cambios ya están en marcha si bien desde el 1 de julio se aplican nuevas cantidades en la aportación estatal correspondiente a cada grado.

Cuánto suben las ayudas a la dependencia en 2026

Una de las principales novedades económicas afecta a las cantidades que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona que tiene reconocido un determinado grado de dependencia. Los incrementos varían según la intensidad de los cuidados que necesita cada beneficiario. En el grado I, correspondiente a la dependencia moderada, la aportación estatal pasa de 76 a 90 euros mensuales. Para el grado II, considerado dependencia severa, aumenta de 130 a 260 euros. El mayor incremento se produce en el grado III, destinado a las situaciones de gran dependencia, donde la cantidad pasa de 290 a 660 euros mensuales.

Estas cifras no representan necesariamente el dinero que recibirá cada beneficiario en su cuenta. Corresponden a la aportación estatal destinada a financiar el sistema por cada persona dependiente. La prestación final depende del tipo de ayuda, el grado reconocido, la capacidad económica del beneficiario y la regulación de cada comunidad autónoma. Con este incremento, las autonomías dispondrán de más recursos para reducir las listas de espera, contratar profesionales y ampliar los servicios destinados a quienes necesitan atención en su propia vivienda.

Qué cambia si ya tienes reconocida la dependencia

Las modificaciones no afectan únicamente a las nuevas solicitudes. Quienes ya tengan reconocida una situación de dependencia también pueden verse afectados a medida que las comunidades autónomas adapten sus procedimientos. Uno de los cambios previstos es la flexibilización de las incompatibilidades entre prestaciones y servicios. La reforma busca que distintos recursos puedan combinarse cuando sea necesario, en lugar de obligar al beneficiario a depender de una única modalidad de atención. También se refuerzan la teleasistencia, la asistencia personal y los servicios dentro del entorno comunitario.

La intención es dar más capacidad para decidir cómo se reciben los cuidados. con el tema de seguir viviendo en el domicilio habitual ganando peso dentro del sistema, siempre que responda a las preferencias de la persona y pueda garantizarse la atención que necesita. Y por otro lado está la burocracia dado que la reforma contempla avanzar hacia una ventanilla única para las gestiones relacionadas con dependencia y discapacidad, con la intención de evitar duplicidades y simplificar los procedimientos ante la Administración.

Los cuidadores familiares también tendrán más apoyo

El cuidado de las personas dependientes continúa recayendo en gran medida sobre las familias. Cerca del 70% son atendidas por algún familiar, principalmente mujeres, por lo que las medidas previstas también buscan respaldar a quienes prestan cuidados dentro del hogar. Entre los objetivos está reforzar los servicios de apoyo y respiro familiar, además de la formación y el acompañamiento de los cuidadores. La mayor compatibilidad entre prestaciones económicas y servicios pretende ofrecer alternativas a las familias que necesitan ayuda profesional sin renunciar al cuidado en casa.

El planteamiento avanza así hacia un sistema en el que una residencia no sea necesariamente la única respuesta cuando aumentan las necesidades. Los cuidados domiciliarios, la asistencia personal y los recursos comunitarios tendrán mayor protagonismo para favorecer que la persona permanezca en su entorno habitual.

Cómo saber si tu familia puede cobrar más

El incremento de la financiación estatal no significa que todas las personas dependientes vayan a recibir automáticamente la misma subida. La cantidad final depende del expediente de cada beneficiario, del grado reconocido, de su situación económica y de la prestación o servicio asignado por su comunidad autónoma.

Quienes ya formen parte del sistema pueden comprobar las condiciones de su prestación y estar pendientes además de cualquier comunicación que reciban de parte de la Administración autonómica. También es posible consultar el expediente en los servicios sociales para conocer si las modificaciones pueden traducirse en una revisión de las ayudas que reciben. Parte de la reforma tendrá una aplicación progresiva para que las comunidades adapten sus procedimientos, de modo que los cambios no llegarán de la misma manera ni al mismo tiempo a todas las familias. El aumento de la financiación, sin embargo, abre una nueva etapa para un sistema que busca dar más peso a los cuidados en casa y ofrecer más alternativas a las personas dependientes.