La OCU lo confirma: estos son los mejores panes de supermercado para hacer torrijas

Ahora que se acerca la Semana Santa, puede que desees preparar uno de sus postres más tradicionales como son las torrijas. Y para ello no es suficiente comprar huevos de calidad, además de leche y azúcar. Sabes que el secreto está en el pan, de modo que elegir uno que aguante el remojo sin deshacerse y que aporte sabor a la receta puede marcar la diferencia entre unas torrijas de campeonato y unas que se quedan en intento. Para ello, nada como seguir las recomendaciones de la OCU, que ha analizado cuáles son los mejores panes de supermercado para hacer torrijas y dos son los resultados que sobresalen por encima de los demás.

Ya se casi en una costumbre que por Semana Santa, lineales de las grandes cadenas se llenen de panes especiales para torrijas. Son más gruesos, de miga densa y con un toque dulce. Pero no todos valen lo que cuestan ni logran el resultado esperado en la sartén. Por eso, este análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios viene como anillo al dedo para quienes quieren hacer torrijas perfectas sin complicarse en la cocina. La OCU ha puesto a prueba varios panes específicos para torrijas vendidos en supermercados como Mercadona, Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés. Y después de valorar su composición, la facilidad para empaparse, cómo se fríen y, sobre todo, su sabor final, ha llegado a una conclusión clara, dando a conocer los dos que seguro vas a querer probar.

Los mejores panes para torrijas según la OCU

El primero de los mejores panes para torrijas según la OCU es el pan de torrijas es el pan especial para torrijas de Hacendado, que se vende en Mercadona por solo 1,13 € la barra de 500 gramos. y que incluye piel de limón y canela, pero no aromas artificiales.

La textura de este pan es bastante densa según la OCU, pero eso juega a su favor en la sartén. Aguanta muy bien el paso por la leche y el huevo, y queda crujiente por fuera y cremoso por dentro al freír. En la prueba de cocinado obtuvo una muy buena valoración, y muchos lo destacaron por su sabor a torrija tradicional. De este modo, la cadena valenciana vuelve a destacar con un producto que tiene una buena relación calidad-precio, algo que los consumidores valoran especialmente en esta época del año.

Carrefour también tiene un buen pan para torrijas

Junto al pan para torrijas de Hacendado, la OCU destaca también el que se vende en Carrefour y que se vende a 1,99 € el paquete de 350 gramos. Este pan ha destacado especialmente por su textura jugosa, su sabor suave con notas cítricas y su capacidad para absorber bien la leche sin romperse.

Durante la cata a ciegas realizada por expertos, este pan fue el favorito por su equilibrio. No es demasiado dulce, se fríe con facilidad y aguanta el remojo sin convertirse en una masa inconsistente. Además, uno de sus puntos fuertes es que no contiene aditivos innecesarios, algo que sí se ha detectado en otros panes del estudio. Y esto, para muchos consumidores, es un plus importante a la hora de elegir.

Otros panes analizados por la OCU que no han convencido

Además de los panes para torrijas que destacan y que puedes encontrar estos días en Mercadona y Carrefour, la OCU ha revisado panes para torrijas de otras cadenas como El Corte Inglés, Alcampo o Eroski. Sin embargo, en estos casos se ha detectado la presencia de aditivos que no aportan valor nutricional y que podrían ser evitables. Algunos de los más repetidos son el E471, E472e, E481i o el E1414.

Estos ingredientes se utilizan para mejorar la textura o la conservación del pan, pero en una receta como las torrijas (donde el pan se empapa y se cocina rápidamente) su presencia no está justificada. Por eso, estos productos han obtenido puntuaciones más bajas, tanto por su composición como por el resultado final al preparar las torrijas.

Qué tener en cuenta al elegir pan para torrijas

No todos los panes sirven para hacer torrijas. Aunque mucha gente recurre al pan del día anterior (tal y como marca la costumbre) o al pan de barra tradicional, lo cierto es que estos no siempre aguantan bien la leche ni ofrecen la textura adecuada. Por eso, las opciones especiales que lanzan los supermercados en Semana Santa pueden marcar la diferencia.

Lo ideal es buscar un pan de miga prieta, que no se deshaga al remojarlo, y que tenga un punto de dulzor, aunque sin pasarse. También es importante que no lleve demasiados aditivos, ya que estos no aportan beneficios y pueden alterar el sabor.

Tanto el pan de Mercadona como el de Carrefour cumplen con todos estos requisitos, y por eso han sido señalados como los mejores panes de supermercado para hacer torrijas por la OCU.