Buenas noticias para los pensionistas: la paga extra de verano sube y ya tiene fecha de ingreso

El mes de julio es para muchos trabajadores, el mes en el que se cobra la paga extra de verano. Algo que también reciben los pensionistas, aunque en su caso es posible que la reciban un poco antes, incluso antes de que acabe este mes de junio. Es importante entonces estar atentos y sobre todo este año en el que la paga extra de verano de las pensiones va a ser algo más elevada.

Aquellos jubilados que cobren su pensión en 14 pagas al año, saben que en breve cobrarán su paga extra correspondiente al mes de julio, que puede suponer un importante respiro, sobre todo en un contexto de precios todavía elevados y en una temporada en la que pueden tenerse gastos como los que suelen generarse cuando llegan las vacaciones. Este año, además, esa paga llega con una buena noticia bajo el brazo: su importe será mayor que en 2024, gracias a la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno. De este modo, para muchos jubilados y pensionistas, este incremento no es sólo una cifra, sino la posibilidad real de llegar con más tranquilidad a fin de mes.

Además de la subida en la cuantía, ya se conoce el periodo estimado de ingreso de esta paga extraordinaria, dado que muchas entidades bancarias incluso la adelantarán a antes de que llegue el verano. Descubramos a continuación, cuándo podrás disponer de este dinero, cuánto se cobrará según el tipo de pensión y quiénes tienen derecho a recibirlo, con ejemplos y detalles que te ayudarán a hacer tus planes con tiempo.

La paga extra de verano sube y ya tiene fecha de ingreso

La paga extraordinaria de las pensiones correspondiente al verano se abona, como es habitual, durante el mes de junio. Aunque la normativa establece que los pagos por parte de la Seguridad Social se hacen entre los días 1 y 5 de cada mes a mes vencido, la realidad es que la mayoría de los bancos adelantan esta paga extra a sus clientes entre el 21 y el 26 de junio.

La fecha exacta, eso sí, dependerá del banco donde cada persona tenga domiciliada su pensión. Entidades como CaixaBank, BBVA, Santander o Bankinter suelen anticipar el pago unos días antes, como ya ocurre con las pensiones ordinarias cada mes. Por tanto, si eres pensionista, puedes estar atento a los movimientos en tu cuenta desde la tercera semana de junio. La tranquilidad de saber cuándo se cobra ayuda a planificar los gastos y a disfrutar del verano con mayor libertad.

¿Cuánto se cobrará en la paga extra de junio?

La cuantía de la paga extra de verano equivale exactamente al importe mensual habitual que cada pensionista recibe. Es decir, se trata de una mensualidad completa adicional. Pero en 2025, esta paga llega con un aliciente más: es más alta que la del año pasado, gracias a la revalorización de las pensiones que se aplicó a principios de año, y que tiene en cuenta el Índice de Precios al Consumo (IPC) para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

Según los datos oficiales, la pensión media del sistema ha subido y se sitúa en torno a los 1.481,35 euros, mientras que la pensión media de jubilación alcanza ya los 1.651 euros. Esto significa que, para muchos pensionistas, la paga extra en junio será de ese mismo importe. Para quienes cobran la pensión máxima, fijada en 3.267,55 euros mensuales, el ingreso total del mes será el doble: unos 6.535 euros.

Es importante recordar que el importe varía en función del tipo de pensión (jubilación, viudedad, incapacidad, etc.) y del tiempo que se haya tenido derecho a cobrarla durante el semestre anterior. Aun así, en todos los casos se trata de un ingreso relevante, que se notará en el bolsillo y en la tranquilidad del día a día.

¿Quién tiene derecho a cobrar la paga extra de verano?

La paga extraordinaria de verano está dirigida a los pensionistas que reciben su prestación en 14 pagas anuales, lo que incluye la gran mayoría de las pensiones contributivas. Para poder percibirla íntegra, es necesario haber tenido derecho completo a la pensión entre el 1 de diciembre del año anterior y el 31 de mayo del año en curso. Si ese no fuera el caso (por ejemplo, si se empezó a cobrar en febrero), el importe se calculará de manera proporcional.

Hay un matiz importante: no todos los pensionistas reciben pagas extraordinarias como ingreso separado. En concreto, quienes reciben una pensión derivada de accidente laboral o enfermedad profesional no tienen pagas extras, ya que estas se encuentran prorrateadas en sus 12 mensualidades regulares. Esto significa que, aunque no cobren una cantidad adicional en junio y noviembre, su pensión mensual es algo más elevada que la de quienes la perciben en 14 pagas.

Atento entonces porque si eres pensionista y tienes 14 pagas, debes anotar las fechas entre el 21 y el 26 de junio, y prepararte para recibir tu paga extra de verano, que este año llega con mejores cifras y más motivos para pasar un mejor verano.