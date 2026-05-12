Ni los abogados lo entendían: le timan 30 € en Wallapop, denuncia, embarga y cuatro años después recupera 4,75 €

En los últimos años, las plataformas de compraventa por Internet, como Wallapop, se han convertido en un terreno fértil para estafadores. Aunque en ellas podemos encontrar auténticas gangas y oportunidades interesantes, es fundamental tener cuidado con los intentos de fraude. Uno de los casos más comentados en los últimos días refleja precisamente hasta qué punto puede resultar frustrante reclamar una pequeña estafa: cuatro años después y con una resolución judicial favorable, el afectado todavía no ha recuperado todo su dinero.

Según relató la propia víctima, fue víctima de una estafa de 30 € en Wallapop. A pesar de tratarse de una cantidad reducida, decidió denunciar porque disponía de suficientes datos personales del vendedor. Tras no recibir el producto acordado ni el reembolso del dinero, inició un proceso judicial que terminó dándole la razón. Sin embargo, el caso no terminó ahí. Aunque el condenado llegó a pagar 480 € como responsabilidad penal (mediante cuotas diarias de 8 € durante dos meses), no llegó a abonar los 30€ de responsabilidad civil hacia la víctima. Después de insistir ante los juzgados, el afectado consiguió finalmente el embargo de la cuenta bancaria del estafador, pero sólo logró recuperar 4,75 € de los 30 € que seguía reclamando.

El caso de una estafa en Wallapop

En marzo de 2026, expuso lo sucedido en X (antes Twitter): «Hace 4 años me estafaron 30€ por Wallapop. Un padre de familia, con todas la redes sociales abiertas y fotos de su vida, hijos, …. Le pedí que por favor, me los devolviera que le iba a salir más barato porque le iba a denunciar y que tenía todos sus datos. No me hizo caso y puse la denuncia, hubo un juicio donde no se presentó y una sentencia que le condenó por estafa. Hoy, recibo la notificación de que ha pagado la responsabilidad penal: 480€. Mis 30€ se ha declarado insolvente y nunca los recuperaré. Quizá habría que cambiar la ley y que se proteja un poco mas a la victima y menos al Estado. Ahí lo dejo».

Ahora, a principios del mes de mayo, actualizó la situación: «Tengo noticias sobre la estafa que me hicieron hace 4 años de 30€ por Wallapop. Tras solicitar por segunda vez la ejecución de la condena, y tras declararse insolvente, he conseguido que le embarguen la cuenta del banco a la persona que me estafó, y he conseguido un total de 4,75€ 4 años y una ejecución después. Yo creo que para 2035 he conseguido cobrar la totalidad de los 30€ jajaj.Al menos hice que estuviera unos días de arresto domiciliario para pagar la condena penal y no ir a la cárcel. ¿Sigo solicitando la ejecución o lo dejo en paz?», explica.

Tengo noticias sobre la estafa que me hicieron hace 4 años de 30€ por Wallapop. Tras solicitar por segunda vez la ejecución de la condena, y tras declararse insolvente, he conseguido que le embarguen la cuenta del banco a la persona que me estafó, y he conseguido un total de… https://t.co/kpSZzb5OEL — Murcia con Limón (@MurciaConLimon) May 5, 2026

Como reconocía el propio afectado, «es para pensarlo por el tiempo que se pierde». Y precisamente ahí está una de las claves de muchas estafas en Wallapop. En lugar de realizar grandes fraudes que puedan derivar en condenas más severas, muchos ciberdelincuentes optan por pequeñas cantidades repartidas entre numerosos usuarios. Son importes relativamente bajos que, en muchos casos, hacen que las víctimas prefieran no denunciar.

Medidas de seguridad

«En Wallapop, nuestra prioridad es asegurar que todas tus transacciones sean seguras y satisfactorias. Para ello, es fundamental reconocer y evitar comportamientos sospechosos que puedan comprometer tu seguridad. El objetivo de los estafadores es ganar la confianza de sus víctimas para aprovecharse de ellas. ¿Pero cómo podemos identificarlos?Con la misión de proteger a nuestros usuarios, en Wallapop ponemos medios tecnológicos y personales para luchar contra la estafa, pero es imprescindible que los usuarios de Wallapop tengan una actitud vigilante para identificar a posibles estafadores», detalla la plataforma.

En una compraventa legítima, ni el comprador ni el vendedor necesitan solicitar datos personales, información de contacto ni enviar enlaces externos para completar la operación, ya que toda la gestión se realiza de forma segura dentro de Wallapop. Además, cuando la transacción es oficial, aparece una tercera intervención automática de la plataforma en el chat, identificada con una burbuja azul. Ese mensaje no tiene el formato habitual de conversación entre usuarios (texto negro sobre fondo blanco), sino que sirve precisamente para confirmar que el proceso está siendo gestionado directamente por Wallapop.

Al adquirir un producto, el pago se debe realizar directamente desde la propia aplicación mediante tarjeta bancaria, Google Pay, Apple Pay, PayPal, Klarna o utilizando el saldo disponible en el monedero de Wallapop. La opción más segura es efectuar siempre el pago dentro de la plataforma, incluso cuando la entrega se haga en persona. De este modo, el vendedor no recibe el dinero hasta que el comprador confirma que el producto ha llegado correctamente y se encuentra en buen estado.