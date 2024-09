Mutualistas, atentos: Hacienda revela cuándo recibirán la devolución del IRPF

Hacienda nos revela cuándo recibirán la devolución del IRPF los mutualistas que deben estar atentos a lo que está a punto de llegar. Después de que estos expertos estuvieran pendientes de que en su declaración de la Renta estuviera presente esa posibilidad de poder cobrar ese dinero que pagaron por adelantado, todos están pendientes de sus cuentas corrientes. A la espera de una devolución que puede producirse en el mejor de los casos en breve. Lo importante es que ya hay una fecha para recibir las devoluciones de este impuesto.

Un dinero que se podrá cobrar de la mejor manera posible y con la ayuda de algunos elementos que son los que marcarán la diferencia. En estos tiempos de crisis cada euro cuenta, acabará siendo el que realmente puede, acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que será fundamental en este destino al que nos enfrentamos. Por lo que conocer los pasos que realiza Hacienda nos puede sacar de más de un apuro. Es la hora de saber cuándo se producirá la devolución de un impuesto que afecta en gran medida a las personas mayores, a sus familiares.

Deben estar muy atentos los mutualistas

De la misma manera que los mutualistas tuvieron que estar muy pendientes de lo que pasaba a su alrededor. Cuando llegó la posibilidad de recuperar su dinero, para muchos le supuso la llegada de unos euros de más, que, en realidad, eran suyos. Sin que nada o nadie les afectará.

Esta posibilidad de ajustar unas cuentas que llevan años estando pendientes, supone un extra en su declaración de la Renta que muchas personas irán cobrando poco a poco. Con el paso del tiempo, debemos tener en cuenta, todo lo que vamos ganando con los años.

Hacienda se encarga de poner todo en su sitio, incluido un dinero de más que podemos tener en mayor o menor medida más cerca de lo que nos imaginamos. Tal y como explican en la propia web de la Agencia Tributaria: «La AEAT está trabajando de forma coordinada con la Seguridad Social, y otros organismos, al objeto de atender las solicitudes de devolución para mutualistas (D T 2ª LIRPF) a la mayor brevedad posible y con los menores inconvenientes para los ciudadanos. Para ello, está previsto que el 20 de marzo se habilite un sencillo formulario que permita canalizar todas las solicitudes para su resolución a partir de la información de la que dispone la Agencia, así como de la información sobre la vida laboral de los solicitantes que la AEAT recaba de la Seguridad Social y otros organismos.

Por tanto, no será necesario adjuntar a la solicitud ningún tipo de documentación, puesto que, en general, la AEAT ya contará con la información precisa para la resolución de la solicitud. No obstante, en el caso de que no sea posible resolver una solicitud concreta con la información disponible, se podrá requerir de los interesados a posteriori la aportación de la documentación que resulte necesario».

Esta es la fecha en la que Hacienda devolverá el IRPF a los mutualistas

La fecha en la que se pueden producir las devoluciones de la renta está cada vez más cerca. Una vez los mutualistas han presentado toda la documentación, como fecha máxima de este proceso sería el 1 de julio, se pone en marcha toda la maquinaria de la Agencia Tributaria.

Según nos explican: «Con la finalidad de aplicar lo establecido en la disposición transitoria segunda (en adelante DT 2ª) de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para los pensionistas que reciben en la actualidad prestaciones que procedan de aportaciones a mutualidades de previsión social que puedan dar lugar a reducción en la tributación de sus rendimientos del trabajo conforma lo establecido en la citada disposición, en la declaración de Renta 2023 se van a calcular ajustes sobre las pensiones de jubilación o invalidez, para conseguir esta menor tributación. Se procederá en función de que la Agencia Tributaria disponga o no de la información necesaria para calcular el importe de la reducción que pudiera corresponder.»

Por lo que habrá llegado el momento, de esperar ese dinero que llegará en un plazo máximo de 6 meses desde que se termina la campaña de la Renta. Es decir, hasta el 31 de diciembre, el último día del año, tienen tiempo para pagar ese dinero. Aunque lo más probable es que llegue antes.

No hay tampoco una explicación de personas que han cobrado antes o después o, el hecho de hacer la declaración antes supone que el dinero llegue en un plazo más corto, sino todo lo contrario. Podemos estar ante una serie de elementos que son fundamentales y que pueden ser claves en estos días.