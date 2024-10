Multas de 60.000 euros por esto que haces con tus seres queridos

En los últimos días se ha puesto sobre la mesa el debate sobre las posibles multas a las que se exponen los españoles que quieran esparcir en territorio público las cenizas de sus seres queridos. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que se haga este rito de culto a la persona fallecida, se pueden imponer unas sanciones que pueden llegar hasta a los 60.000 euros en caso de que esta acción represente un peligro para la salud pública o que viole las normas ambientales de cada territorio. Por ello, a continuación relatamos las multas a las que te expones en caso de rendir tributo a tus seres queridos en un emplazamiento público.

Esta discusión ha venido a colación después de la muerte el pasado 13 de octubre de Mayra Gómez Kemp, la popular actriz, cantante y presentadora de televisión que durante años se coló en casas de millones de españoles gracias a su buen desempeño en el Un, dos, tres…, el mítico programa de TVE. Una de sus últimas voluntades antes de morir fue que sus cenizas fueran esparcidas junto a las de su marido en Madrid.

«El día que fallezca no quiero ni un entierro multitudinario ni que me metan en una tumba. Mi deseo es que me incineren y esparzan mis cenizas en el mismo lugar en las que ‘descansaron’ las de mi marido Alberto», dejo claro en su día Mayra Gómez Kemp durante una entrevista y tras su fallecimiento el pasado lunes uno de los sitios a los que se apuntó como depositario de sus cenizas fue el Templo de Debod instalado en el Parque del Cuartel de la Montaña, cerca de la Plaza de España. Pero, ¿sería legal realizar esta acción?

Las multas por esparcir las cenizas de tus seres queridos

Esta es una tradición que se realiza en España y todas las partes del mundo desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia se ha intentando cumplir las últimas voluntades de las personas fallecidas repartiendo incluso algunas partes del cuerpo en zonas significativas o enterrando a la persona en cuestión en algún lugar representativo para ella siempre que se cumpla con la legalidad. La creación de los crematorios permitió incinerar a los fallecidos y muchas personas optan por tener las cenizas de sus familiares en un jarrón ubicado en un sitio representativo. Otros también optan por esparcir estas cenizas en un punto antes seleccionado por la persona fallecida en sus últimas voluntades, tal y como ha sucedido con Mayra Gómez Kemp.

A la hora de realizar este culto a los seres queridos también debes saber que corres el peligro de recibir una multa ya que esta práctica no se puede realizar en cualquier lugar, ya que se puede poner en peligro la salud pública o el entorno medioambiental. Cada comunidad autónoma en España tiene una legislación al respecto pero las multas pueden ir de los 750 euros hasta los 60.000 en casos más graves en los que se esparzan los restos del familiar en espacios que estén protegidos.

Lo primero que tienen que tener claro las personas que quieran cumplir con las voluntades de sus seres queridos es que esparcir cenizas es legal en España… siempre que se cumplan con una serie de requisitos. En caso que sea un territorio privado no habrá problema siempre y que el propietario lo autorice y en caso de ser un espacio público habrá que cumplir con la ley. Lo primero para poder cumplir con la norma es pedir autorización al ayuntamiento en cuestión. Esto es indispensable para evitar una multa por esparcir las cenizas de los seres queridos.

Después de realizar el primer paso, que es la comunicación con el consistorio de la localidad en cuestión, lo segundo será cumplir con la normativa de protección del medioambiente para no caer en un delito ecológico. Para ello, se deben esparcir las cenizas en un recipiente biodegradable homologado y está terminantemente prohibido repartirlas en la vía pública o en parques ubicados dentro de la localidad. A la hora de esparcirlas en espacios naturales (montañas, bosques o campos) también habrá que acudir a la ley local para saber si es viable.

Esparcir las cenizas de los seres queridos en el mar también es una práctica común y para ello tendrás que tener el permiso de la Dirección General de la Marina Mercante. Con los papeles en regla autorizados por el Ministerio de Fomento no tendrás problema para realizar esta acción pero siempre teniendo la autorización del ayuntamiento de la localidad ya que puede haber una normativa que lo impida por no respetar el medio ambiente y puedes caer en una infracción grave que desemboque en una cuantiosa multa económica.